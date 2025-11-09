O bucătărie fine-dining mutată pe patru roți. Alex Petricean: „Sprinter a fost baza logistică, ne-a ajutat să lucrăm mai ordonat și să câștigăm timp”

Un restaurant fine-dining înseamnă experiență de top, precizie și detalii la perfecțiune. Iar restaurantele NOUA și NOUA B.A.R. au reușit să recreeze toate aceste condiții în mai multe orașe din țară cu ajutorul unui Mercedes-Benz Sprinter.

Gastronomia românească reinterpretată a reușit să ajungă în orașe din întreaga țară prin Caravana NOUA „România în farfurie”. Echipa condusă de Alex Petricean a transformat astfel conceptul de fine dining într-o experiență mobilă, în care un restaurant complet – de la bucătărie și echipamente până la decor și veselă – este reconstruit în fiecare oraș.

Iar partenerul de bază al echipei a fost un Mercedes-Benz Sprinter care a „mutat” pe patru roți o bucătărie profesionistă. Sprinter-ul a devenit elementul central al acestei operațiuni, asigurând transportul în siguranță al tuturor componentelor și menținerea ordinii într-un proces complex.

Sprinter-ul a permis echipei să rămână mobilă, să își păstreze standardele de calitate și să ducă mai departe ideea de bucătărie românească reinterpretată, indiferent de locație.

Alex Petricean a povestit, într-un interviu pentru G4Media, cum a reușit să ducă în toată țara ideea de gastronomie autentică, transformând fiecare destinație într-un pop-up restaurant construit de la zero.

Povestea afacerii dumneavoastră. Ce vă diferențiază pe piață?

Sunt fondatorul restaurantelor NOUA și NOUA B.A.R. și chef. Am construit aceste locuri din dorința de a spune povestea gustului românesc așa cum o trăim noi. Bucătăria noastră vorbește despre identitate, despre legătura dintre om, natură și loc. Prin Caravana NOUA, „România în farfurie”, am dus această poveste mai departe. Am plecat pe drum și am mutat restaurantul în alte orașe, reconstruind totul de la zero, ca și cum am fi acasă.

Care sunt principalele provocări logistice în activitatea de zi cu zi?

Când muți un restaurant complet, cu bucătărie, echipă, echipamente, decor și veselă, fiecare detaliu devine o provocare. Totul trebuie organizat perfect. Trebuie să te adaptezi rapid la locuri fără infrastructură. Asta ne obligă să fim creativi, prezenți și foarte atenți la echipă.

Cum a fost experiența utilizării Sprinter-ului?

Sprinter-ul a devenit parte din echipă. Ne-a oferit siguranță, spațiu și libertatea de a duce restaurantul oriunde în țară. Pentru noi, e important ca totul să ajungă exact așa cum pleacă din București. Autovehiculul acesta ne-a oferit încrederea că se poate. Fiecare kilometru parcurs cu Sprinter-ul a însemnat o oprire nouă și o poveste nouă.

În ce proiecte l-ați folosit și cum v-a sprijinit?

L-am folosit în Caravana NOUA, un proiect în care mutăm integral restaurantul în diferite regiuni ale României. Sprinter-ul a fost baza logistică a fiecărei opriri. În el am transportat tot ce înseamnă un restaurant, de la plite și mese, până la decor, lumini și materiale vizuale. Fără el, acest proiect nu ar fi posibil.

Ce beneficii ați observat în utilizarea zilnică?

Spațiul interior gândit inteligent și siguranța la drum. Faptul că putem organiza totul clar, pe zone, ne permite să încărcăm și să descărcăm eficient. E un autovehicul care ne-a ajutat să lucrăm mai ordonat, să câștigăm timp și să ajungem la destinație fără stres.

Ce v-a surprins plăcut?

Confortul. Drumurile lungi fac parte din munca noastră, iar Sprinter-ul face totul mai ușor. Nu e doar un autovehicul de transport, e un spațiu în care te simți în siguranță și relaxat. Asta contează când ai sute de kilometri de parcurs și o echipă întreagă care depinde de tine.

Cum a reacționat echipa?

Echipa l-a simțit ca pe un aliat. În fiecare oprire a Caravanei, Sprinter-ul a fost prima și ultima piesă din puzzle-ul nostru. Ne-a ajutat să păstrăm ritmul, să lucrăm mai eficient și să ne bucurăm de drum. În timp, a devenit parte din povestea noastră.

Cum poate Sprinter-ul contribui la dezvoltarea afacerii pe termen lung?

Sprinter-ul ne oferă libertate. Ne permite să extindem proiectul în zone noi, să ajungem aproape de oameni și să construim experiențe acolo unde nu există restaurante. E un instrument de lucru care ne ajută să creștem firesc, să fim mobili și să păstrăm calitatea oriunde mergem.

Ce le-ați spune altor companii care se gândesc să testeze sau să achiziționeze un Sprinter sau eSprinter?

Le-aș spune că Sprinter-ul nu e doar un mijloc de transport. E un partener de drum. Când ai o afacere care se bazează pe echipă, pe organizare și pe detalii, ai nevoie de o mașină care să țină pasul cu tine. Sprinter-ul face exact asta. Te ajută să mergi mai departe, sigur și complet pregătit.