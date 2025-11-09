Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, evită să comenteze afirmaţiile vicepremierului Osana Gheorghiu privind pensiile mari ale magistraţilor şi spune că nu sunt „nişte duşmani ai societăţii” şi nu trebuie „damnaţi”. ”Unde mă despart puţin de opinia exprimată de doamna vicepremier, este în sensul că nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat, dar nu trebuie ignorat că societatea le poate lua înapoi”, afirmă Radu Marinescu, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat, duminică seară, la Digi 24, ce părere are despre afirmaţiile viceprim-ministrului Oana Gheorghiu cu privire la faptul că pentru a se plăti pensiile magistraţilor banii se iau din alte părţi, posibil de la copii sau spitale, dar şi despre opiniile unui magistrat care consideră că Gheorghiu atacă justiţia, ministrul Radu Marinescu a răspuns: „Eu mi-am făcut un obicei de a avea opinii proprii şi de a nu comenta opiniile exprimate în spaţiul public într-o notă emoţională de doamna vicepremier, care a găsit soluţia pensiilor şi într-o notă de răspuns la această chestiune legată de domnul judecător”. De asemenea întrebat ce vrea să spună când afirmă că Oana Gheorghiu a găsit soluţia pensiilor magistraţilor, Radu Marinescu a răspuns: „Înţeleg că a găsit această soluţie în faptul că nu ar mai trebui luat din altă parte pentru a se da judecătorilor, dacă am înţeles bine ceea ce declara dumneaei”.

„Cu siguranţă banii aceştia se iau de undeva. Nu ştiu dacă se iau de la gura unui copil sau de la un spital, dar se iau de undeva şi se dau în această parte a pensiilor respective speciale. Însă chestiunea trebuie privită în felul următor: magistraţii nu sunt nişte duşmani ai societăţii. Magistraţii nu sunt nişte persoane care trebuie să fie damnate acum. Pentru că dacă încredere în magistratură şi în puterea judecătorească nu mai avem, nici în statul de drept nu mai avem niciun fel de încredere. (…) Noi gândim că trebuie să avem o finalitate, că trebuie să avem un proiect de lege care să nu abdice de la justiţie socială, să nu abdice de la necesitatea de a lua banii europeni, să nu abdice de la necesitatea de a înlătura inechităţi din societate, dar să fie unul constituţional. Unde mă despart puţin de opinia exprimată de doamna vicepremier, este în sensul că nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat, dar nu trebuie ignorat că societatea le poate lua înapoi”, a mai declarat Radu Marinescu în emisiunea de la Digi 24. Radu Marinescu susţine că el nu trebuie să „transforme lucrurile în coordonată patetică”.

„În discursul public, eu am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică, ci să fiu raţional, eficient, rezonabil, ca să ating rezultatul pe care mi-l doresc pentru societate. Rezultatul pe care îl dorim este să avem o lege care să se aplice şi să realizeze aceste obiective: să luăm banii europeni, că mai e foarte puţin şi avem nevoie foarte mult de aceşti bani, să avem şi reperul de creştere a vârstei de pensionare, bineînţeles în contextul în care trebuie să răspundem unei crize economice care este la nivelul societăţii”, adaugă Radu Marinescu. Acesta a ţinut să precizeze că nu PSD-ul nu a dat aceste drepturi magistraţilor şi „PSD-ul nu are ce să apere aici, pentru că pensionarea la 50 de ani nu s-a făcut de către un guvern PSD sau de către o voinţă politică a PSD”, Marinescu susţinând că „este o falsă părere” aceea că social-democraţii vor să apere drepturile de care se bucură judecătorii şi procurorii. „PSD-ul vrea să facă reformă, dar nu o reformă care să se ciocnească de zidul constituţional şi să nu producă efecte, o reformă care să producă efecte. (…) Eu pentru ce pledez? Nu pentru a nu pune în aplicare programul de guvernare. Eu sunt ferm pentru a ne aplica programul de guvernare care stabileşte că vârsta de pensionare trebuie să ajungă la 65 de ani în condiţii de constituţionale. Asta scrie în programul nostru de guvernare”, mai spune Marinescu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.