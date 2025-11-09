G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, despre eliminarea prescripţiei pentru faptele de corupţie: „Poate…

Radu Marinescu, ministrul Justiției vorbește într-o conferință de presă
Sursa foto: Știrile Pro TV

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, despre eliminarea prescripţiei pentru faptele de corupţie: „Poate deveni un cec în alb pentru organele judiciare. Procesele trebuie să se desfăşoare cu celeritate”

Articole9 Noi • 318 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere „este o temă de discutat din punct de juridic”, însă pune sub semnul întrebării eficacitatea unei astfel de prevederi, atrăgând atenţia asupra faptului că „dacă înlăturăm prescripţia, asta poate să fie un cec în alb pentru un organ judiciar care, considerând că nu mai există un termen în care trebuie să-şi facă treaba, o poate face şi în 20 sau în 30 de ani”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Radu Marinescu aminteşte că toate entităţile implicate în procesul de justiţie trebuie să îşi desfăşoare activitatea, fiecare pe palierul său, cu celeritate, transmite News.ro.

”Este o temă de discutat din punct de vedere juridic”, spune Radu Marinescu despre ipoteza conform căreia faptele de corupţie să nu mai aibă termen de prescriere. 

”O astfel de lege, dacă ipotetic ar fi adoptată, practic ar opera numai pentru viitor. Dacă am adopta-o de mâine, ea se va referi numai la faptele care sunt săvârşite după intrarea sa în vigoare, ceea ce înseamnă că toate celelalte fapte săvârşite până în ziua de mâine vor sta sub rigoarea legilor anterioare, adică vor fi în aceeaşi ecuaţie de aplicare a deciziilor Curţii Constituţionale. Care ar fi eficacitatea unei astfel de demers? Este un semn de întrebare”, a adăugat Radu Marinescu, într-o emisiune la Digi 24, duminică seară.

 Acesta aminteşte că în anul 2022 problema prescripţiei a fost „corectată” prin Ordonanţa 71.

 ”Care ar mai fi eficacitatea unei astfel de iniţiative, din moment ce deja am aşezat chestiunea prescripţiei speciale şi prescripţiei generale, pe nişte temeiuri corecte, printr-o măsură legislativă adoptată în 2022? Însă îmi permit să vă mai întreb o chestiune. Procesul penal şi orice proces în sine trebuie să se desfăşoare cu celeritate. Ce înseamnă celeritate? Obligaţia organului judiciar să fie activ, să se implice, să urmărească. (…) Dar aş vrea să vă spun un lucru pe care eu îl cred cu tărie după 30 de ani de experienţă juridică: eficacitatea dreptului se constată prin exercitarea atribuţiilor de către organele judiciare cu promptitudine şi cu corectitudine. Pentru că dacă înlăturăm prescripţia, asta poate să fie un cec în alb pentru un organ judiciar, iarăşi un exerciţiu ipotetic, care considerând că nu mai există un termen în care trebuie să-şi facă treaba, o poate face şi în 20 sau în 30 de ani. Este contrar celerităţii. Prescripţia este acea sancţiune care se aplică organelor judiciare şi statului însuşi, că nu este capabil să tragă la răspundere penală o persoană într-un interval de timp foarte generos. Păi să fim capabili să facem acest lucru cu toţii. E foarte important să aplicăm legea procuror, judecător, organ de poliţie judiciară cu celeritate promptitudine egală cu toată lumea”, argumentează ministrul Justiţiei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică

Articole9 Noi • 359 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Justiţiei cere explicaţii după cazul femeii ucise pe stradă în Teleorman: „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic”

Articole9 Noi • 444 vizualizări
0 comentarii

Jurnalistul britanic Charlie Ottley a depus jurământul pentru a deveni şi cetăţean român/ Minstrul Justiţiei, prezent la ceremonia organizată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Articole6 Noi • 674 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.