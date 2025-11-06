Jurnalistul britanic Charlie Ottley a depus jurământul pentru a deveni şi cetăţean român/ Minstrul Justiţiei, prezent la ceremonia organizată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley – care a realizat mai multe documentare în care promovează această România – a depus, joi, jurământul de credinţă faţă de țara noastră, devenind cetăţean român. La ceremonie a asistat şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Charlie Ottley este stabilit în România de câțiva ani.

Acesta este cunoscut pentru documentarele sale despre România, precum ”Wild Carpathia” şi ”Flavours of Romania”. De asemenea, Netlix difuzează episoade dedicate din documentarul ”Flavours of Romania and The Republic of Moldova”, regizat de Charlie Ottley, patrimoniului cultural şi potenţialul turistic al Republicii Moldova

Ceremonia solemnă organizată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în cadrul căreia cetăţeni ai mai multor state au depus jurământul de credinţă faţă de România, devenind astfel şi cetăţeni români, a avut loc joi. Printre persoanele care au depus jurământul se numără şi jurnalistul britanic Charlie Ottley, stabilit în România.

”Cu acest prilej, Ministrul Justiţiei le-a transmis un mesaj de apreciere şi felicitări celor care astăzi au ales să îmbrăţişeze tradiţiile, valorile şi principiile care definesc statul român, subliniind faptul că întreg cadrul instituţional este implicat în asigurarea protejării drepturilor cetăţeneşti, într-un climat bazat pe echitate şi respect reciproc. Totodată, i-a încurajat pe noii cetăţeni ai României să participe activ la viaţa comunităţii şi să contribuie la consolidarea unei societăţi moderne, puternice şi unite”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Justiţiei.

Recent, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, scria pe Facebook că a avut o vizită neaşteptată la minister, dar care l-a bucurat enorm, din partea lui Charlie Ottley. Cu această ocazie, Miruţă a aflat că Ottley, devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, a depus solicitarea pentru cetăţenia română, însă dosarul încă se plimba prin hăţişul birocratic.