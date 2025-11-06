G4Media.ro
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Mihai Barbu, suspendat din toate funcțiile din PNL: președinte al organizației Vaslui și trezorier al partidului / DNA l-a plasat sub control judiciar

PNL a anunțat, joi seara, că, „în urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”.

Mihai Barbu a fost plasat sub control judiciar de DNA și a primit interdicție să mai conducă filiala PNL Vaslui, fiind suspectat de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„PNL va analiza situația lui Mihai Barbu în funcție de evoluția dosarului și de clarificările juridice ulterioare. Partidul rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrității și a standardelor etice pe care le promovează în activitatea politică și publică.

Partidul Național Liberal respectă principiul prezumției de nevinovăție, precum și independența instituțiilor judiciare”, se mai arată în comunicatul PNL.

