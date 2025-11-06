Bijuterii de milioane de euro şi o broşă care i-a aparţinut lui Napoleon, scoase la licitaţie la Geneva

Bijuterii estimate la câteva zeci de milioane de euro şi o broşă care i-a aparţinut lui Napoléon Bonaparte capturată pe câmpia de la Waterloo vor fi scoase la licitaţie săptămâna viitoare cu ocazia săptămânii dedicate luxului la Geneva, informează AFP conform Agerpres.

O vânzare oferită de Sotheby’s pe 11 noiembrie va avea în centrul său o broşă ornată cu diamante care i-a aparţinut lui Napoléon Bonaparte şi care a fost recuperată de armata prusacă pe câmpia de la Waterloo.

Bijuteria, estimată la o sumă cuprinsă între 130.000 de euro şi 220.000 de euro, este unul dintre bunurile personale pe care împăratul a trebuit să le abandoneze în timpul fugii din calea soldaţilor britanici şi prusaci la finalul celebrei bătălii.

Broşa circulară, cu un diametru de circa 45 de milimetri, are în centru un mare diamant oval de 13,04 carate, înconjurat de aproape o sută de diamante cu tăietură veche, de forme şi dimensiuni diferite, dispuse pe două rânduri concentrice.

Această piesă unică a fost creată pentru Napoleon în jurul anului 1810, ”probabil pentru a-i împodobi bicornul la ocaziile speciale”, precizează casa de licitaţii.

Bijuteria a fost oferită regelui Frederic Wilhelm al III-lea al Prusiei ca trofeu de război, la 21 iunie 1815, la doar trei zile după Bătălia de la Waterloo, transmite Agerpres.

Un diamant albastru în valoare de 20 de milioane de dolari

O altă vânzare foarte aşteptată vizează ”Mellon blue”, un diamant albastru de 9,51 de carate, ”de o puritate excepţională”, montat pe un inel, a anunţat casa de licitaţii Christie’s, care a estimat valoarea bijuteriei la o sumă cuprinsă între 20 şi 30 de milioane de dolari.

Piatra preţioasă a aparţinut timp de mai multe decenii lui Rachel Lambert Mellon, cunoscută sub numele Bunny Mellon (1910-2014), horticultoare, filantroapă şi colecţionară de artă americană, cunoscută în special pentru reamenajarea grădinii de trandafiri de la Casa Albă în 1961, la cererea preşedintelui John F. Kennedy.

”Acest magnific diamant albastru intens (…) este unul dintre cele mai frumoase diamante colorate scos vreodată la licitaţie”, a spus cu entuziasm Rahul Kadakia, director internaţional al departamentului de bijuterii de la Christie’s.

”Cred că ar putea foarte bine să pulverizeze recordul mondial de preţ pe carat pentru un diamant albastru vândut la licitaţie”, a estimat la rândul său Tobias Kormind, director al ”77 Diamonds”, cel mai mare magazin de bijuterii online care vinde diamante din Europa.

Recordul, a precizat el, este deţinut în prezent de Blue Moon of Josephine, vândut pentru 48 de milioane de dolari în 2015, echivalentul a 4,1 milioane de dolari per carat.

La Sotheby’s, piesa centrală a vânzărilor de săptămâna viitoare va fi ”The Glowing Rose”, un diamant roz intens de 10,08 carate, cu colţuri rotunjite şi faţete largi.

Diamantul e denumit astfel datorită culorii sale, un roz luminos şi pur, o caracteristică ”extrem de rară, întrucât cea mai mare parte a diamantelor roz prezintă nuanţe secundare”, potrivit Sotheby’s. Acest diamant estimat la circa 20 de milioane de dolari va fi vândut pe 12 noiembrie.

Săptămâna va fi de asemenea marcată de vânzarea unor ceasuri prestigioase cum ar fi Rolex Oyster, unul dintre primele ceasuri-brăţară etanşe, purtat de înotătoarea de anduranţă Mercedes Gleitze (1900-1981), prima britanică care a traversat Canalul Mânecii înot.

Ceasul va fi vândut pe 9 noiembrie, tot de Sotheby’s, pentru o sumă estimată la peste 1,1 milioane de euro.