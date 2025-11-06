VIDEO Școală din Constanța, reabilitată din fonduri PNRR, cu pereți infiltrați de apă. Lipsesc uși, calorifere, iar copiii învață cu gecile pe ei
La o școala din Constanța, proaspăt reabilitată din fonduri PNRR, într-o sală de clasă plouă prin tavan, pe pereți existând un strat gros de mucegai. Unele clase nu au nici măcar uși, iar caloriferele nu funcționează, în condițiile în care vremea s-a răcit. Elevii vin totuși la școală și învață în aceste condiții, stând îmbrăcați cu geci groase, în sălile de clasă.
Primăria Constanța a investit în această școală 12 milioane de lei, din fonduri PNRR. Pentru PrimaTv, primarul Vergil Chițac a explicat că situația ar fi fost provocată de conducerea școlii: „Ne-au spus faceți orice să putem intra cu copiii la început de an școlar”, a explicat primarul, subliniind că lucrările nu erau finalizate, motiv pentru care Primăria nici nu a efectuat recepția.„Constructorii s-au concentrat pe interiorul clădirii, iar pe exterior nu”, a mai spus primarul Chițac, pentru a explica de ce apa s-a infiltrat în pereți.
Pentru moment au fost duse în sălile de clasă dezumidificatoare, însă acestea nu rezolvă problema.
