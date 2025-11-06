G4Media.ro
Premierul Bolojan: „Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie…

Ilie Bolojan conferinta de presa reforma administratiei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Bolojan: „Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică. E important să nu ieşi prost degeaba”

Pemierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24 că nu guvernează după sondaje şi că şi-a asumat riscul de a ieşi „foarte prost” din funcţie, subliniind că ceea ce contează este să facă ceea ce trebuie pentru ţară, chiar dacă acest lucru afectează popularitatea sa sau a partidului, transmite MEDIAFAX.

Întrebat cum îşi explică cifrele unui recent sondaj INSCOP care arată că PSD a crescut în preferinţele electoratului, în timp ce PNL rămâne „undeva jos”, Bolojan a răspuns că sondajele sunt „fotografii de moment” şi că nu poţi guverna după sondaje când vrei să faci reforme.

Referitor la asumarea riscurilor politice, Bolojan a spus:

„Când am acceptat această poziţie, mi-am asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost. Dar am mai spus asta. Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică. E important să nu ieşi prost degeaba. Să-ţi dovedeşti că timpul în cât ai ocupat-o, o zi, o lună, un mandat, ai făcut ceea ce trebuie pentru comunitatea ta, în cazul ăsta pentru ţara ta.”

Premierul a subliniat că acest lucru este „cel mai important” în momentul de faţă, adăugând că alegerile sunt peste ceva timp şi că fiecare partid va fi judecat pentru ceea ce a făcut acum, însă „ţara este pe locul întâi şi nu un sondaj sau altul”.

Jurnalistul i-a atras atenţia că întrebarea viza dinamica încrederii în PNL, nu doar propriile acţiuni, iar Bolojan a recunoscut că, în calitate de lider al partidului, situaţia sa personală influenţează partidul.

„În mod inevitabil, atunci când ai un candidat, să spunem bun, într-o campanie, s-ar putea să funcţioneze ca o tracţiune pentru partid. Dacă ai situaţii care nu te avantajează, s-ar putea să te coste”, a declarat premierul.

El a precizat că Partidul Naţional Liberal este „în media scorului pe care l-a obţinut la alegeri de parlamentare” şi că obiectivul PNL nu este creşterea în sondaj în acest moment, ci „să facem ceea ce trebuie pentru ţară”.

