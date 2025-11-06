Evaluarea măsurilor luate de România în procedura de deficit excesiv, prezentată de Comisia Europeană la final de noiembrie, spune şefa Reprezentanţei CE în România

Comisia Europeană va prezenta, la finalul lunii noiembrie, propria sa evaluare cu privire la acţiunile efective întreprinse de România în cadrul procedurii de deficit excesiv, a precizat, joi, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, la cea de-a XXXII-a ediţie a Galei Topul Naţional al Firmelor, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), transmite Agerpres.

„Vom ieşi la finalul acestei luni cu evaluarea Comisiei Europene cu privire la acţiunile efective întreprinse de România în cadrul procedurii de deficit excesiv. Însă, România nu este singură în acest parcurs. Uniunea Europeană vă este un partener solid. PNRR de care vorbim, fără îndoială, în fiecare zi, fondurile de coeziune, noul instrument SAFE, (…) toate acestea sunt resurse strategice pentru modernizarea economiei româneşti”, a spus şefa Reprezentanţei Comisiei Europene.

Potrivit acesteia, România a parcurs o călătorie remarcabilă de la data aderării sale în 2007. „PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat, România a ajuns la aproximativ 80% din media UE, un semn clar al convergenţei. Investiţiile străine directe s-au triplat, exporturile s-au triplat, salariile şi puterea de cumpărare au crescut substanţial şi toate acestea arată cât de profund s-au simţit beneficiile apartenenţei României la Uniunea Europeană”, a menţionat Ramona Chiriac. Ea a admis că România se confruntă în prezent cu deficite gemene ridicate, iar „Comisia a semnalat aceste riscuri încă din 2020, odată cu intrarea în procedura de deficit excesiv”.