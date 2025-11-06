Un francez a găsit în grădina casei lingouri şi monede de aur în valoare de 800.000 de dolari / Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică

Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro (800.000 de dolari) în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa, au anunţat joi autorităţile locale, potrivit Reuters.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură.

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone, transmite Agerpres.

Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.