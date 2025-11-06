G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un francez a găsit în grădina casei lingouri şi monede de aur…

Sursa foto: Pixabay.com

Un francez a găsit în grădina casei lingouri şi monede de aur în valoare de 800.000 de dolari / Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică

Articole6 Noi • 330 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro (800.000 de dolari) în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa, au anunţat joi autorităţile locale, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură.

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone, transmite Agerpres.

Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.