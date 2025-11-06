G4Media.ro
Universitatea Craiova, victorie mare cu Rapid Viena în Conference League, scor 1-0

Jucătorii de la Universitatea Craiova celebrând golul la meciul cu Spartak Trnava din preliminariile Europa League
Sursa foto: Captură video

Universitatea Craiova, victorie mare cu Rapid Viena în Conference League, scor 1-0

Universitatea Craiova a câștigat primul meci său meci pe tabloul principal al Conference League, joi seară, cu formația austriacă Rapid Viena, în deplasare, în etapa a treia a competiției, scor 1-0.

Startul de meci a fost plin de lupte în teren, iar sancțiunile din partea centralului Martin Matosa nu au ezitat să apară, oferind nu mai puțin de 5 cartonașe galbene și unul roșu în primele 20 de minute, cel roșu fiind văzut de tehnicianul Mirel Rădoi pentru o ceartă cu un fotbalist advers.

După ce tensiunile au început să se mai domolească, Universitatea Craiova a reușit să iasă pe atac, iar în cele din urmă a apărut și golul – Carlos Mora a făcut o fază superbă în flancul drept al ofensivei și a centrat în careu pentru lovitura de cap imbatabilă a lui Oleksandr Romanchuk (min. 37).

În partea secundă oltenii au fost mai periculoși și cu puțin noroc scorul ar fi putut căpăta proporții mai mari. Chiar în ultima fază a meciului Teles a scăpat singur pe contraatac cu proaspătul intrat Băsceanu, dar portughezul s-a oprit și a ezitat continuarea fazei, ca ulterior arbitrul să fluiere finalul partidei.

Universitatea Craiova câștigă astfel primul meci în Conference League după trei etape și adună patru puncte, poziționându-se pe loc de play-off (20).

