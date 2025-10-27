G4Media.ro
Comisia Europeană organizează la București reuniunea Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea…

proiect energie Turceni
sursa foto: Primarie Turceni/Constantin Popescu

Comisia Europeană organizează la București reuniunea Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est

Comisarul european pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen, se va afla luni în România, pentru a participa la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est (CESEC), organizată la Bucureşti de Comisia Europeană împreună cu Ministerul Energiei, potrivit Agerpres.

În cadrul vizitei, comisarul Jorgensen se va întâlni cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, şi va avea o serie de reuniuni bilaterale cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, cu preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, George Niculescu, şi cu directorul general al operatorului naţional de sistem de transport al gazelor (OST) Transgaz, Ion Sterian.

În prima parte a zilei, comisarul Jorgensen va găzdui reuniunea ministerială CESEC împreună cu ministrul român al Energiei. În cadrul acestui eveniment, discuţiile se vor axa pe realizarea obiectivelor REPowerEU în contextul avansării negocierilor la nivelul UE cu privire la eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia.

De asemenea, discuţiile vor aborda integrarea pieţelor şi diversificarea, cât şi accelerarea proiectelor de infrastructură energetică şi conectivitate ca modalităţi de a reduce preţul la energie şi a-l face mai accesibil. Dezbaterea se va baza pe setul de acţiuni de reducere a preţurilor la energie prezentat de Comisie la începutul acestei săptămâni, inclusiv agregarea cererii de gaz pentru părţile interesate din regiune.

Conform sursei citate, după-amiaza, comisarul va vizita Dispecerul Energetic Central naţional, gestionat de Transelectrica, şi va avea o întrevedere cu Cosmin Nicula, CFO al Transelectrica.

