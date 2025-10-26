Focuri de armă airsoft în Sectorul 6 al Capitalei/ Nu sunt victime/ Poliţiştii caută persoana care ar fi tras înspre o maşină parcată, care a fost avariată
Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constata că cele sesizate se confimră, ei descoperind un autoturism avariat, cu luneta spartă. La această oră, poliţiştii caută persoana care ar fi tras cu arma şi precizează că nicio persoană nu a fost rănită, transmite News.ro.
Poliţia Capitalei a infomrat că duminică, 26 octombrie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 20 Poliţie au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 s-ar fi auzit focuri de armă.
Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au constatat că situaţia semnalată se confirmă.
În urma verificărilor, a fost descoperit un autoturism parcat avariat, cu luneta spartă.
Poliţiştii menţionează că nicio persoană nu a fost rănită.
Datele şi probele administrate până în prezent, indică faptul că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism.
La această oră, mai multe echipaje de poliţie din cadrul Sectorului 6 Poliţie fac controale pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate în acest caz.
Verificările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 20 Poliţie, pentru stabilirea situaţiei exacte şi dispunerea măsurilor legale care se impun.
