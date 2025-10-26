G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Focuri de armă airsoft în Sectorul 6 al Capitalei/ Nu sunt victime/…

Sursa foto: imagini amator

Focuri de armă airsoft în Sectorul 6 al Capitalei/ Nu sunt victime/ Poliţiştii caută persoana care ar fi tras înspre o maşină parcată, care a fost avariată

Articole26 Oct • 1.084 vizualizări 0 comentarii

Poliţiştii bucureşteni informează că duminică după-amiază au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constata că cele sesizate se confimră, ei descoperind un autoturism avariat, cu luneta spartă. La această oră, poliţiştii caută persoana care ar fi tras cu arma şi precizează că nicio persoană nu a fost rănită, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Poliţia Capitalei a infomrat că duminică, 26 octombrie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 20 Poliţie au fost sesizaţi că pe o stradă din Sectorul 6 s-ar fi auzit focuri de armă.

Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au constatat că situaţia semnalată se confirmă. 

În urma verificărilor, a fost descoperit un autoturism parcat avariat, cu luneta spartă.

Poliţiştii menţionează că nicio persoană nu a fost rănită.

Datele şi probele administrate până în prezent, indică faptul că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism.

La această oră, mai multe echipaje de poliţie din cadrul Sectorului 6 Poliţie fac controale pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate în acest caz.

Verificările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 20 Poliţie, pentru stabilirea situaţiei exacte şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, despre alegerile de la Primăria Capitalei: „Am o preferinţă”

Articole24 Oct • 1.475 vizualizări
1 comentariu

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, vine luni la Bucureşti. Întâlniri cu Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan şi conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu

Articole19 Oct • 111 vizualizări
0 comentarii

Cronologia intervenției la explozia din București, conform Ministerului de Interne: Evenimentul, anunțat la 112 la ora 9.08 / Primele echipaje de intervenţie au ajuns la ora 09:15, timpul de răspuns fost de șapte minute

Articole17 Oct • 1.980 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.