Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare

Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii la exportul acestor resurse esenţiale în economia modernă, transmite AFP, transmite Agerpres.

‘Malaezia s-a angajat să garanteze să nu fie impusă nicio restricţie la vânzarea de metale rare companiilor americane’, a declarat Casa Albă, într-un comunicat comun cu guvernul de la Kuala Lumpur. Acordul comercial a fost semnat de Donald Trump şi de prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim, cu ocazia prezenţei preşedintelui american pentru summitul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), înaintea unei întâlniri cu preşedintele chinez Xi Jinping joi.

Prin acest acord, Malaezia se angajează să ‘se abţină de la a interzice sau a impune cote la exporturile de minerale critice spre Statele Unite’, în timp ce Washingtonul a acceptat oficializarea unei taxe vamale de 19% la produsele malaeziene. De asemenea, Kuala Lumpur promite să accelereze dezvoltarea sectorului său de minerale critice în parteneriat cu companii americane, în special prin prelungirea licenţelor de exploatare pentru a creşte capacităţile de producţie.

Malaezia a declarat în 2023 că deţine circa 16,2 milioane de tone de rezerve neexploatate de minerale rare. La 1 ianuarie 2024 a intrat un vigoare un moratoriu naţional asupra exporturilor acestor resurse, pentru a încuraja transformarea lor pe piaţa internă. ‘Trăim într-o lume în care deţinerea acestor minerale critice este esenţială pentru producţia, tehnologia şi economia noastre’, a declarat reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, cu ocazia semnării acordului, subliniind că ‘este crucial să cooperăm ca parteneri voluntari spre a garanta fluiditatea lanţurilor noastre de aprovizionare’.

China, deţinătoare în prezent al unui cvasi-monopol al producerii acestor minerale, a anunţat la începutul lunii noi restricţii la exportul de tehnologii în domeniu, accentuând tensiunile comerciale ajunse la cote înalte după revenirea lui Trump la Casa Albă. Duminică, Trump a anunţat de asemenea că a semnat un protocol de acord neconstrângător cu Thailanda ce prevede măsuri vizând creşterea cooperării în comerţul cu minerale rare.