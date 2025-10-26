Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii la exportul acestor resurse esenţiale în economia modernă, transmite AFP, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
‘Malaezia s-a angajat să garanteze să nu fie impusă nicio restricţie la vânzarea de metale rare companiilor americane’, a declarat Casa Albă, într-un comunicat comun cu guvernul de la Kuala Lumpur. Acordul comercial a fost semnat de Donald Trump şi de prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim, cu ocazia prezenţei preşedintelui american pentru summitul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), înaintea unei întâlniri cu preşedintele chinez Xi Jinping joi.
Prin acest acord, Malaezia se angajează să ‘se abţină de la a interzice sau a impune cote la exporturile de minerale critice spre Statele Unite’, în timp ce Washingtonul a acceptat oficializarea unei taxe vamale de 19% la produsele malaeziene. De asemenea, Kuala Lumpur promite să accelereze dezvoltarea sectorului său de minerale critice în parteneriat cu companii americane, în special prin prelungirea licenţelor de exploatare pentru a creşte capacităţile de producţie.
Malaezia a declarat în 2023 că deţine circa 16,2 milioane de tone de rezerve neexploatate de minerale rare. La 1 ianuarie 2024 a intrat un vigoare un moratoriu naţional asupra exporturilor acestor resurse, pentru a încuraja transformarea lor pe piaţa internă. ‘Trăim într-o lume în care deţinerea acestor minerale critice este esenţială pentru producţia, tehnologia şi economia noastre’, a declarat reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, cu ocazia semnării acordului, subliniind că ‘este crucial să cooperăm ca parteneri voluntari spre a garanta fluiditatea lanţurilor noastre de aprovizionare’.
China, deţinătoare în prezent al unui cvasi-monopol al producerii acestor minerale, a anunţat la începutul lunii noi restricţii la exportul de tehnologii în domeniu, accentuând tensiunile comerciale ajunse la cote înalte după revenirea lui Trump la Casa Albă. Duminică, Trump a anunţat de asemenea că a semnat un protocol de acord neconstrângător cu Thailanda ce prevede măsuri vizând creşterea cooperării în comerţul cu minerale rare.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.