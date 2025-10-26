Nicuşor Dan a felicitat-o pe preşedinta aleasă a Irlandei: Aştept să colaborăm
Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, duminică, pe preşedinta aleasă a Irlandei, menţionând comunitatea română din această ţară, transmite Agerpres.
„Transmit felicitări doamnei Catherine Connolly pentru alegerea sa ca preşedintă a Irlandei. Sunt deschis la colaborarea noastră la nivel bilateral şi european, având ca bază legăturile excelente dintre ţările noastre şi relaţiile promovate de comunitatea română din Irlanda”, a transmis şeful statului pe platforma X.
Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează AFP.
