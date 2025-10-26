G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa…

Nicușor Dan
Facebook, Nicușor Dan

Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună

Articole26 Oct • 656 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am participat alături de familie la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Postarea este însoţită de o fotografie din interiorul Catedralei Naţionale, în care şeful statului apare alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de cei doi copii, Aheea şi Antim.

În cursul dimineţii, în momentul sosirii la Catedrala Naţională, unde urma să aibă loc slujba de sfinţire a picturii lăcaşului de cult, mezinul familiei a captat atenţia întregii asistenţe cu dezinvoltura sa. Astfel, la scurt timp după ce familia a coborât din maşină şi a început să urce treptele Catedralei, micuţul cuplului prezidenţial, care avea în mână un aparat de fotografiat, a scăpat din mâna mamei sale şi a schimbat brusc direcţia pe esplanadă, însă aceasta l-a recuperat imediat, amuzată de situaţie.

În acest timp, şeful statului s-a oprit să îi aştepte, la fel de amuzat, pentru a intra împreună în catedrală, nu înainte însă de a-l ridica în braţe pe micuţ ca să se poată închina şi săruta engolpionul ierarhului care i-a întâmpinat şi care l-a mângâiat apoi pe creştet pe mezin.

Înainte de a intra în Catedrală, toată familia a salutat mulţimea de pe trepte, inclusiv micuţul Antim, îndemnat de un preot aflat în preajma lui.

Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali au asistat, duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Slujba de sfinţire a picturii Catedralei a fost oficiată de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. 

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, fonduri ale Patriarhiei şi fonduri publice. 

La finalul slujbei de sfinţire a picturii, Patriarhul Daniel a mulţumit tutoror pentru sprijin şi le-a cerut să ajute în continuare „prin rugăciune şi dărnicie” pentru terminarea tututor lucrărilor la imensul lăcaş de cult, inclusiv la pictura din pridvor, încă neterminată, şi la paraclisul şi spatiile multifuncţionale de la demisol. 

Cei doi patriarhi şi-au oferit reciproc daruri, PF Daniel dezvăluind că Sanctitatea Sa Bartolomeu I este sărbătorit astăzi întrucât poartă şi numele de Dimitrios şi urându-i „ani buni, mulţi şi foarte fericiţi”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, după întâlnirea cu echipa de la UMF Iaşi, care a realizat cea mai mică inimă artificială: ”Un proiect cu potenţial uriaş. Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie”

Articole25 Oct • 897 vizualizări
0 comentarii

Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă

Articole24 Oct • 3.180 vizualizări
5 comentarii

LIVE Nicușor Dan, la Iași, pe tema proiectului pensiilor magistraților: Avem voință politică în coaliție ca să rezolvăm această problemă în cursul anului 2025. Discuțiile pe forma proiectului nu vor dura mai mult de una, două sătămâni

Articole24 Oct • 688 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.