Nicuşor Dan, despre Catedrala Naţională: O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună, transmite News.ro.

„Am participat alături de familie la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Postarea este însoţită de o fotografie din interiorul Catedralei Naţionale, în care şeful statului apare alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de cei doi copii, Aheea şi Antim.

În cursul dimineţii, în momentul sosirii la Catedrala Naţională, unde urma să aibă loc slujba de sfinţire a picturii lăcaşului de cult, mezinul familiei a captat atenţia întregii asistenţe cu dezinvoltura sa. Astfel, la scurt timp după ce familia a coborât din maşină şi a început să urce treptele Catedralei, micuţul cuplului prezidenţial, care avea în mână un aparat de fotografiat, a scăpat din mâna mamei sale şi a schimbat brusc direcţia pe esplanadă, însă aceasta l-a recuperat imediat, amuzată de situaţie.

În acest timp, şeful statului s-a oprit să îi aştepte, la fel de amuzat, pentru a intra împreună în catedrală, nu înainte însă de a-l ridica în braţe pe micuţ ca să se poată închina şi săruta engolpionul ierarhului care i-a întâmpinat şi care l-a mângâiat apoi pe creştet pe mezin.

Înainte de a intra în Catedrală, toată familia a salutat mulţimea de pe trepte, inclusiv micuţul Antim, îndemnat de un preot aflat în preajma lui.

Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali au asistat, duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Slujba de sfinţire a picturii Catedralei a fost oficiată de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, fonduri ale Patriarhiei şi fonduri publice.

La finalul slujbei de sfinţire a picturii, Patriarhul Daniel a mulţumit tutoror pentru sprijin şi le-a cerut să ajute în continuare „prin rugăciune şi dărnicie” pentru terminarea tututor lucrărilor la imensul lăcaş de cult, inclusiv la pictura din pridvor, încă neterminată, şi la paraclisul şi spatiile multifuncţionale de la demisol.

Cei doi patriarhi şi-au oferit reciproc daruri, PF Daniel dezvăluind că Sanctitatea Sa Bartolomeu I este sărbătorit astăzi întrucât poartă şi numele de Dimitrios şi urându-i „ani buni, mulţi şi foarte fericiţi”.