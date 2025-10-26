Paramilitarii anunţă că au preluat controlul asupra oraşului sudanez Al Fashir, asediat de 18 luni

Paramilitarii sudanezi anunţă duminică faptul că au preluat controlul oraşului Al Fashir, după ce au cucerit cartierul general al armatei în ultimul mare oraş din Darfur pe care nu-l controlau, relatează agenția AFP, citată de News.ro.

Forţele de Susţinere Rapidă (FSR) ”anunţă cu mândrie că au preluat controlul oraşului Al Fashir”, capitala statului Darfurul de Nord, potrivit unui comunicat oficial publicat pe canalul de Telegram.

Armata a rămas tăcută după aceste declaraţii ale ”victoriei”, însă Comitetul Rezistenţei Populare, o grupare civilă aliată armatei, a dezminţit că cucerirea cartierului general înseamnă căderea acestui oraş din vestul Sudanului.

Populaţia din Al Fashir ”se opune miliţiilor”, anunţă gruparea, care evocă o ”fază importantă şi critică” a confrunătrilor armate după 18 luni de asediu.

Din cauza lipsei de acces în Al Fashir şi unei reţele de comunicaţii defecte, AFP nu poate verifica situaţia pe teren şi nici declaraţiile celor două tabere,

FSR au revendicat duminică dimineaţa cucerirea cartierului general şi au prezentat drept dovadă o serie de înregistrări video – imagini din interiorul cartierului general şi scene de sărbătorire în alte oraşe din ţară.

Potrivit Comitetului local al Rezistenţei, unul dintre grupurile civile care documentează atrocităţi legate de conflict, confruntări armate continuă, iar SFR au pătruns în ”clădiri goale, fără importanţă”, abandonate de către armată în favoarea altor poziţii.

În ultmele luni, Al Fashir a devenit unul dintre cele mai disputate fronturi ale conflictului sângeros dintre armata condusă de generlul Abdel Fattah al Burhan şi paramilitari condusşi de fostul său aliat, generalul Mohamed Daglo.

FSR şi-au intensificat începând din august tirurile de artilerie şi atacurile cu dronă, înaintând lent în poziţii ale armatei şi preluând controlul mai multor cartiere.

Cucerirea oraşului, în cazul în care se cnfirmă, ar reprrezenta o cotitutură majoră în acest război, consolidînd poziţiile SFR în Darfur, unde paramilitarii controlează patru capitale regionale şi anumite părţi din sud, împreună cu aliaţii lor.

NEGOCIERI

”SFR încearcă să obţină un control suveran asupra unui teritoriu, cu scopul de a-şi consolida revendicările în calitate de Guvern”, declară AFP un expert de la Centrul de Studii Strategice şi Internaţionale, Cameron Hudson.

”Un control total al Darfurului serveşte acestei ambiţii”, iar din acest motiv o cucerire a oraşului ”îmbracă o importanţă politică profundă”, potrivit acestui expert de la Washington.

La rândul său, armata păstrează nordul, estul şi centrul Sudanului.

Sudanul – amputat de Sudanul de Sud în 2011 – riscă să se fragmenteze, potrivit unor experţi, iar în pofida unor eforturi internaţionale în vederea unei încetări a focului, cele două tabere – ambele acuzate de atrocităţi împotriva civililor – rămân surde la apeluri la negocieri.

Vineri, noi negocieri de pace au avut loc la Washington, între Statele Unite, Arabia Saudită. Egipt şi Emiratele Arabe Unite (EAU).

Acest grup de mediatori – cunoscut sub numele de ”Quad” – a îndemnat ”să se facă progrese în eforturi colective către pace şi stabilitate în Sudan” şi la o tranziţie către un regim civil, potrivit emisarului american pentru Africa, Massad Boulos.

Cele patru ţări au reiterat o propunere formulată în septembrie şi respinsă imediat de către Guvernul sudanez format de către armată.

Această propunere prevede un armistiţiu umanitar de trei luni, urmat de o încetare permanentă a focului, o tranziţie de nouă luni către un Guvern civil şi excluderea actualului Guvern şi FSR din peisajul politic de după cinflict,

Războiul din Sudan s-a soldat, începând din aprilie 2023, cu mii de morţi, a deplasat milioane de persoane şi a provocat ceea ce ONU numeşte ”cea mai gravă criză umanitară” actuală din lume.

Potrivit ONU, 280.000 de civili – majoritatea copii – duc lipsă de hrană, de apă şi de îngrijiri medicale la Al Fashir.

Peste un milion de persoane au fugit din oraş de la începutul războiului.