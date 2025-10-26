Autorităţile americane investighează modul ”Mad Max”, care încurajează comportamentul rutier agresiv, al sistemului de asistenţă Tesla

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit ”Mad Max”, care funcţionează la viteze mai mari şi cu un comportament rutier mai agresiv decât versiunile anterioare ale sistemului Full Self-Driving (FSD), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe reţelele sociale, mai mulţi şoferi au relatat că vehiculele Tesla care folosesc modul ”Mad Max” pot depăşi limitele legale de viteză.

NHTSA a confirmat că este ”în contact cu producătorul pentru a obţine informaţii suplimentare”, subliniind că şoferul rămâne responsabil pentru respectarea regulilor de circulaţie.

Agenţia a deschis la începutul lunii o investigaţie care vizează 2,9 milioane de vehicule Tesla echipate cu sistemul FSD, după zeci de rapoarte privind încălcări ale siguranţei rutiere şi accidente.

Până acum, NHTSA analizează 58 de incidente, inclusiv 14 coliziuni şi 23 de persoane rănite, unele dintre ele cauzate de maşini care au trecut pe roşu cu sistemul activat.

Tesla nu a comentat oficial, dar anterior a republicat un mesaj pe reţelele sociale care descria modul ”Mad Max” ca fiind capabil să accelereze şi să schimbe benzile ”cu o viteză incredibilă, dar într-un mod foarte lin, perfect dacă eşti în întârziere”.

NHTSA avertizează însă că sistemul FSD, deşi mai avansat decât Autopilot, nu transformă maşina într-un vehicul complet autonom şi poate ”induce comportamente care încalcă legile de siguranţă rutieră”.

Investigaţia face parte dintr-o serie mai amplă de verificări asupra tehnologiilor de conducere asistată ale Tesla, după mai multe accidente produse în condiţii de vizibilitate redusă şi intersecţii semaforizate.