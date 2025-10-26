Sondaj Avangarde: Aproape 70% din populație e nemulțumită de cum arată Bucureștiul / Cum ar vota bucureștenii pentru Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu
Un sondaj Avangarde arată că aproape 70% din populația Bucureștiului e nemulțumită de cum arată municipiul.
Mai mult, conform datelor prelucrate în sondaj, întrebați cum ar vota bucureștenii pentru Danil Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă sau Anca Alexandrescu, oamenii ar fi răspuns astfel:
Daniel Băluță – 25%
Ciprian Ciucu – 23%
Cătălin Drulă – 18%
Anca Alexandrescu – 16%
