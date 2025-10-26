Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei

Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League. Atacantul portughez a înscris al 950-lea gol al carierei sale, transmite News.ro.

Un pas înainte în încercarea sa, care pare acum inevitabilă, de a atinge pragul simbolic de 1.000 de goluri.

De la începutul sezonului în campionatul saudit, el a marcat deja 6 goluri în tot atâtea meciuri. Dacă înscrie în mod regulat la club, el este la fel de eficient şi în selecţia naţională.

În ultima etapă internaţională cu Portugalia, el a doborât un nou record, devenind cel mai bun marcator din istoria calificărilor la Cupa Mondială.

Cu excepţia echipei Sporting Portugal, unde a disputat doar aproximativ treizeci de meciuri, câştigătorul a cinci Balonuri de Aur a marcat cel puţin 100 de goluri în fiecare dintre cluburile în care a jucat.

LE 9️ ème but de M. Cristiano Ronaldooooo pic.twitter.com/JLbsq02jvb

— ZackNaniTV (@ZackNaniTV) October 25, 2025