Doi bărbaţi au fost arestaţi după furtul de bijuterii de la Luvru

Doi bărbaţi suspectaţi de participarea la spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru, pe 19 octombrie, la Paris, au fost arestaţi sâmbătă seara şi plasaţi în arest, au declarat duminică două surse apropiate cazului, confirmând o informaţie din presa franceză, transmite AFP, citată de Agerpres.

Unul dintre suspecţi a fost arestat pe Aeroportul Charles-de-Gaulle de lângă Paris în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un avion în străinătate, conform cotidianului Le Parisien şi săptămânalului Paris-Match. Al doilea a fost arestat la scurt timp după aceea în regiunea pariziană, conform Le Parisien.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru furt organizat şi conspiraţie criminală.

Ei sunt suspectaţi că au făcut parte din comandoul format din patru oameni care a furat opt bijuterii ale coroanei franceze, estimate la 88 de milioane de euro.

În jurul orei 09:30, pe 19 octombrie, unitatea de comando a instalat un motostivuitor la baza muzeului, situat în centrul capitalei franceze, iar doi bărbaţi au folosit o nacelă pentru a se urca în galeria unde se aflau bijuteriile. După ce au spart o fereastră şi vitrinele, infractorii au plecat cu două scutere puternice.

Jaful a durat în total 7-8 minute.

Ancheta, încredinţată BRB (Brigada de luptă cu criminalitatea) şi Oficiului Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), mobilizează aproximativ o sută de investigatori.