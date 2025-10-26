G4Media.ro
Ce îi sperie cel mai tare pe americani? Un nou studiu arată…

Sursa foto: Pexels.com

Ce îi sperie cel mai tare pe americani? Un nou studiu arată că nu fantomele, ci corupția și războaiele

26 Oct
De Halloween, americanii nu se tem de stafii sau monștri, ci de ceva mult mai real: corupția politică, colapsul economic și atacurile cibernetice.

Potrivit unui nou sondaj realizat de Universitatea Chapman din California, fricile americanilor au rădăcini mai degrabă în realitate decât în imaginar. Studiul, intitulat Annual Survey of American Fears, își propune să ofere o privire de ansamblu asupra celor mai frecvente temeri din Statele Unite și asupra modului în care acestea influențează viața de zi cu zi, deciziile și starea emoțională a populației, conform The New York Post.

„A înțelege de ce ne este frică nu înseamnă să amplificăm anxietatea, ci să punem aceste temeri în context”, a explicat dr. Christopher Bader, sociolog și coordonatorul studiului.

Echipa de cercetători a intervievat peste 1.000 de adulți americani, întrebându-i despre tot felul de posibile surse de frică — de la rechini și înălțimi, până la furtul de identitate și corupția guvernamentală.

Rezultatele arată că, pentru al zecelea an consecutiv, politicienii corupți se află pe primul loc al listei, cu 69,1% dintre respondenți declarând că se simt „temători” sau „foarte temători” în fața acestui fenomen.

Această teamă coincide cu un context politic tensionat în SUA, marcat de scandaluri de corupție și de apropierea alegerilor locale și prezidențiale.

Pe locul al doilea se află teama că „persoanele dragi s-ar putea îmbolnăvi grav” (58,9%), urmată de colapsul economic sau financiar (58,2%).
Pe locul al patrulea: atacurile cibernetice (55,9%), iar pe locurile cinci, la egalitate, moartea persoanelor dragi și implicarea SUA într-un nou război mondial (55,3%).

Lista continuă cu teme ecologice și geopolitice:

  • Poluarea apei potabile – 54,5%

  • Teama că Rusia va folosi arme nucleare – 53,7%

  • Poluarea oceanelor și a râurilor – 53,5%

  • Supravegherea digitală a cetățenilor de către guvern – 52,7%

Cercetătorii notează că multe dintre aceste anxietăți sunt amplificate de mass-media și rețelele sociale, care transformă evenimente rare în surse de panică colectivă.

„Evenimentele care atrag cel mai mult atenția mediatică sunt, de obicei, rare și neobișnuite. Dar pentru că sunt prezentate intens, ajung să pară amenințări cotidiene”, avertizează dr. Bader.

Un exemplu clar: frica de criminalitate, care a crescut în percepția publică, deși statisticile arată o scădere constantă a infracționalității în ultimii ani.

Pe scurt, cele mai mari spaime ale americanilor nu țin de supranatural, ci de neîncredere, nesiguranță și control.

Corupția, războiul și criza economică par a fi demonii moderni ai unei societăți polarizate, în care anxietatea a devenit parte a vieții de zi cu zi.

„A recunoaște aceste frici ne ajută să recâștigăm controlul asupra propriilor emoții”, concluzionează dr. Bader.

