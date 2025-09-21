Christopher Nolan a fost ales președinte al Sindicatului Regizorilor Americani

Christopher Nolan a fost ales președinte al Sindicatul Regizorilor Americani, preluând frâiele în momentul în care sindicatul se pregătește pentru negocierile viitoare cu marile studiouri, scrie Variety.

Nolan, câștigător al unui Oscar și unul dintre cei mai de succes regizori ai generației sale, îi succede lui Lesli Linka Glatter, care a ocupat funcția timp de două mandate și a fost ales pentru prima dată în 2021. El este activ în cadrul DGA de ceva timp și în prezent este membru al consiliului național de administrație al acestuia.

„A fi ales președinte al Sindicatului Regizorilor Americani este unul dintre cele mai mari onoruri din cariera mea”, a declarat Nolan. „Industria noastră trece prin schimbări enorme și le mulțumesc membrilor Sindicatului pentru că mi-au încredințat această responsabilitate. De asemenea, doresc să îi mulțumesc președintei Glatter pentru conducerea sa din ultimii patru ani. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu ea și cu noul consiliu ales pentru a obține protecții creative și economice importante pentru membrii noștri.”

În ultimii patru ani, DGA și-a concentrat eforturile de lobby în Sacramento pe probleme legate de siguranța pe platourile de filmare. Sindicatul a promovat un program pilot care impune prezența unui supraveghetor de siguranță pe platourile de filmare ale producțiilor care beneficiază de facilități fiscale din partea statului California.

Sindicatul s-a implicat intens și în eforturile de lobby din acest an pentru extinderea creditului fiscal din California și includerea unei game mai largi de producții.

În cadrul negocierilor, sindicatul s-a concentrat pe extinderea drepturilor de difuzare în străinătate. Dacă tradiția se menține, DGA va purta discuții preliminare cu Alianța Producătorilor de Film și Televiziune la începutul anului viitor. În timpul ultimului ciclu contractual din 2023, DGA a fost singurul dintre cele trei mari sindicate care a încheiat un nou contract fără întreruperea activității. Cel mai recent contract al DGA este valabil până la 30 iunie 2026.

Alegerea lui Nolan reprezintă un exemplu rar în care un actor de prim rang preia conducerea sindicatului în momentul de vârf al carierei sale profesionale. Nolan a câștigat două premii Oscar pentru regia filmului „Oppenheimer” din 2023. S-a dovedit a fi unul dintre cei mai mari cantități de regizori versatili și mai profitabili din lumea filmului, cu o experiență vastă în realizarea de filme de gen („Batman Begins”, „The Dark Knight”), drame intense („Inception”, „Memento”, „Tenet”) și drame istorice („Dunkirk”, „Oppenheimer”).

Următorul mare proiect al lui Nolan pentru marele ecran este „The Odyssey”, o poveste epică de aventuri care va fi lansată în iulie de Universal Pictures, studioul care a câștigat premii Oscar și a înregistrat succes la box-office-ul mondial cu filmul „Oppenheimer” al lui Nolan.

Nolan a fost ales sâmbătă seara, în cadrul convenției naționale bienale a DGA, la care au participat 167 de delegați reprezentând peste 19.500 de membri ai breslei.

Printre rezultatele alegerilor se numără:

** Laura Belsey a fost realeasă vicepreședintă națională

** Paris Barclay a fost reales secretar-trezorier

** Au mai fost aleși: primul vicepreședinte Todd Holland; al doilea vicepreședinte Ron Howard; al treilea vicepreședinte Gina Prince-Bythewood; al patrulea vicepreședinte Seith Mann; al cincilea vicepreședinte Millicent Shelton; al șaselea vicepreședinte Lily Olszewski; și secretarul-trezorier adjunct Joyce Thomas.