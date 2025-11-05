Comisia Europeană a blocat temporar peste 200 de milioane de euro din planul de redresare al Bulgariei / Autoritățile de la Sofia au întârziat reforma instituției anticorupție

Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție. Decizia a fost luată după ce evaluarea Comisiei Europene a arătat că Sofia nu a îndeplinit un reper esențial din planul de reforme, legat de restructurarea Comisiei pentru combaterea corupției și confiscarea averilor dobândite ilegal, transmite MEDIAFAX.

„Fondurile sunt legate de un reper-cheie privind restructurarea instituției anticorupție. Cum această etapă nu a fost atinsă, suma este momentan reținută”, a confirmat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de agenția bulgară Novinite. Astfel, Bulgaria va primi doar 439 de milioane de euro din cele 653 de milioane solicitate, mai puțin cu o treime.

Totuși, Bruxellesul a menționat că decizia nu este definitivă: „Bulgaria are la dispoziție șase luni pentru a îndeplini condițiile necesare și va putea accesa restul fondurilor”, a precizat Comisia. Executivul european a transmis și că va oferi sprijin pentru finalizarea reformelor autorităților de la Sofia.

Blocaj la Comisia Anticorupție

Cea de-a doua cerere de plată transmisă de Bulgaria către Comisia Europeană includea 59 de obiective și jaloane, menite să dovedească progresele în reforme economice și instituționale. Dintre acestea, 20 vizau modificări legislative importante, necesare pentru consolidarea statului de drept și creșterea transparenței în sectorul public. Pentru a le îndeplini, guvernul bulgar a modificat 15 legi și a adoptat trei acte normative noi.

Totuși, cea mai importantă reformă, cea care viza restructurarea Comisiei pentru combaterea corupției și confiscarea averilor dobândite ilegal, nu a fost finalizată.

Reforma presupune reorganizarea instituției, clarificarea atribuțiilor și separarea funcțiilor de investigare a cazurilor de corupție de cele privind confiscarea bunurilor obținute ilegal, pentru a evita conflictele de interese și pentru a face anchetele mai eficiente. Deși o parte din modificări au fost discutate în Parlament, pachetul legislativ complet nu a fost adoptat, determinând Bruxellesul să considere reperul „neîndeplinit”.

A doua amânare pentru Bulgaria

Nu este prima întârziere a Bulgariei în accesarea fondurilor europene. În aprilie, guvernul de la Sofia și-a retras din proprie inițiativă cea de-a doua cerere de plată, după ce a constatat că o parte dintre reformele asumate prin planul național nu fuseseră încă implementate. Printre acestea, digitalizarea administrației publice, eficientizarea sistemului judiciar și adoptarea unor legi pentru combaterea corupției.