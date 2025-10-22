G4Media.ro
Ministrul Investițiilor: Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Naţional…

PNRR Planul National Rezilienta Relansare Recovery
sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Investițiilor: Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României / Noua valoare a PNRR este de 21,4 miliarde de euro

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, transmite Agerpres.

„Comisia Europeană a aprobat astăzi la ora 4:10 (16:10, n.r.) varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României – PNNR. Documentul va fi publicat pe site-ul Comisiei în perioada imediat următoare (..) După mai bine de trei luni de muncă intensă, de negocieri intense cu Comisia suntem astăzi în linie dreaptă”, a spus Pîslaru.

Noua valoare a PNRR este de 21,41 miliarde de euro.

