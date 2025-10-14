Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul Comisiei Europene despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii în industria de apărare

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut marţi o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcţiei Generale pentru Industria de Apărare şi Spaţiu (DEFIS) din cadrul Comisiei Europene, în vederea implementării iniţiativei SAFE (Security Action for Europe), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MApN, discuţia a avut loc în anticiparea vizitei experţilor DEFIS la Bucureşti, programată pentru miercuri, 15 octombrie, în vederea unor consultări tehnice care vizează proiectele ce urmează a fi finanţate prin acest instrument.

În cadrul întâlnirii, Ionuţ Moşteanu a mulţumit reprezentantului Comisiei Europene pentru strânsa cooperare la nivel de experţi, în vederea implementării de către România a regulamentului SAFE, inclusiv din perspectiva definitivării planului naţional de investiţii în industria europeană de apărare. Cu privire la acest proces, au fost evidenţiate progresele înregistrate la nivel naţional şi s-a pledat pentru o cooperare cât mai solidă şi în viitor.

De asemenea, a fost exprimat interesul României pentru valorificarea instrumentului SAFE, alături de statele membre şi partenerii eligibili.

„România îşi propune să utilizeze pe deplin oportunităţile oferite de instrumentul SAFE, prin implicarea industriei naţionale de apărare în domenii strategice precum mobilitatea militară, apărarea aeriană şi antirachetă, sistemele terestre, facilitatori strategici, echipamente individuale pentru soldaţi şi sisteme maritime. Apreciem, totodată, includerea domeniului privind sistemele de drone şi antidrone, esenţial în raport cu iniţiativele europene recente Eastern Flank Watch şi European Drone Wall”, a declarat Moşteanu.

Oficialul român a evidenţiat importanţa coordonării eforturilor statelor membre în derularea investiţiilor şi rolul semnificativ al Comisiei în conectarea cu industriile de apărare şi dezvoltarea acestora într-un mod cuprinzător la nivelul Uniunii Europene, în special în regiunile cele mai expuse la ameninţări militare.

Totodată, ministrul român al Apărării a subliniat importanţa conectării la această iniţiativă a partenerilor cei mai apropiaţi ai Uniunii Europene, care pot avea o contribuţie esenţială la derularea rapidă a achiziţiilor urgente, în special pentru nevoile statelor de pe Flancul Estic. De asemenea, a evidenţiat importanţa cooperării cu Ucraina pentru dezvoltarea capabilităţilor militare, prin valorificarea experienţei acestui partener în ceea ce priveşte inovarea şi adaptarea rapidă la condiţiile războiului de mare intensitate.