SUA anulează vizele câtorva zeci de politicieni mexicani în cadrul războiului împotriva drogurilor

Statele Unite au retras vizele a cel puţin 50 de politicieni şi oficiali guvernamentali din Mexic, în cadrul reprimării traficului de droguri, au declarat agenţiei Reuters doi oficiali mexicani. Știrea de marţi arată că anulările de vize în acest context sunt mult mai numeroase decât cele câteva cazuri dezvăluite până acum, transmite Agerpres.

Trei foşti ambasadori ai Statelor Unite au afirmat că şi guvernele anterioare au anulat vize, însă nu la scară atât de mare cum este cea practicată de administraţia preşedintelui Donald Trump, care a intensificat represiunile împotriva cartelurilor de narcotraficanţi şi a aliaţilor politici ai acestora. Diplomaţii respectivi apreciază că măsura este un indiciu că Trump este dispus să recurgă inclusiv la mijloace diplomatice în scopuri politice.

Anularea vizelor a avut un impact ascuns asupra elitei politice mexicane, care călătoreşte frecvent în SUA, având nevoie de vize, consemnează Reuters.

Agenţia nu a reuşit să afle numele celor care au rămas fără vize. Doar patru astfel de cazuri au fost confirmate public, unul fiind cel al guvernatoarei statului Baja California din nord-vestul Mexicului, Marina del Pilar Avila, care a dezminţit categoric orice legătură cu organizaţii de infractori.

Washingtonul nu este obligat să dea explicaţii pentru anularea unei vize, iar cerinţele pentru o astfel de decizie sunt mult mai puţin stricte decât pentru o inculpare. Un înalt oficial din Departamentul de Stat american a explicat la cererea Reuters că „vizele, inclusiv cele deţinute de oficiali străini, pot fi retrase în orice moment” pentru „activităţi contrare interesului naţional al Americii”.

Preşedinţia şi ministerul de externe din Mexic nu au răspuns la solicitările de a comenta.

Statele Unite le-au retras vizele şi unor cetăţeni ai altor ţări din America Latină. Christopher Landau, adjunct al secretarului de stat şi fost ambasador în Mexic, se prezintă pe X cu titlul în spaniolă „El Quitavisas” – „cel care ia vize”.

Departamentul de Stat a anunţat luna trecută că îi va anula viza preşedintelui Columbiei, Gustavo Petro, care a luat cuvântul la o demonstraţie în favoarea palestinienilor la New York şi le-a cerut militarilor americani să nu execute ordinele lui Trump.

În Brazilia au rămas fără vize peste 20 de judecători cu funcţii înalte şi alţi oficiali; în Costa Rica, cel puţin 15 politicieni şi oameni de afaceri, inclusiv fostul preşedinte Oscar Arias, laureat al Premiului Nobel pentru pace şi critic al lui Trump în media sociale.