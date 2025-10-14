Regizorul James Cameron ar intenţiona să realizeze un documentar despre filmările pentru „Avatar”

Regizorul şi scenaristul canadian James Cameron ia în considerare realizarea unui documentar despre filmările pentru „Avatar”, potrivit actriţei Zoe Saldana, care a jucat în această peliculă. Ea şi-a exprimat speranţa că documentarul va ajuta publicul să înţeleagă tehnica de captare a mişcării, transmite marţi agenţia EFE, transmite Agerpres.

Zoe Saldana, recompensată cu un premiu Oscar în 2025 pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru „Emilia Pérez”, s-a declarat entuziasmată de posibilitatea ca acest proiect să le permită celor care au contribuit la „Avatar” să explice „cu meticulozitate” motivul pentru care captarea mişcării este „cea mai puternică formă de actorie”.

Spre deosebire de animaţie, conform declaraţiilor făcute de actriţă, această tehnică acordă credit actorilor şi le permite să „aibă control 100%” asupra performanţei lor pe ecran.

„Captarea mişcării înseamnă că ‘Avatar’ nu ar exista dacă Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, eu şi întreaga distribuţie n-am fi stat să ni se pună acele puncte pe faţă”, a adăugat Saldana referindu-se la punctele de referinţă plasate pe chipul actorilor, necesare pentru redarea mişcării în spaţiul tridimensional.

Actriţa a făcut aceste afirmaţii într-un interviu acordat Beyond Noise, preluat de revista specializată Variety.

Cameron a lansat primul film din saga „Avatar” în 2009. Al doilea film, „Avatar: Calea Apei” („Avatar: The Way of Water”), a apărut în 2022, iar al treilea, „Avatar: Foc şi cenuşă” („Avatar: Fire and Ash”) este programat să apară anul acesta, în decembrie.

Saga i-a adus regizorului şi scenaristului filmului „Titanic” patru premii Oscar, trei pentru „Avatar” – cele mai bune efecte vizuale, cea mai bună imagine şi cea mai bună regie – şi unul pentru cel de-al doilea film, pentru cele mai bune efecte vizuale.