PSD sigla
Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

SURSE Numele vehiculate pentru viitoarea echipă de conducere a PSD, cu Sorin Grindeanu președinte

PSD își va alege conducerea la congresul stabilit pe 7 noiembrie. Până acum, Sorin Grindeanu este singurul candidat înscris în cursă. La congres, delegații vor vota moțiunile candidaților, adică listele de lideri pe care un candidat la președinția partidului le completează cu aliații săi.

În cazul lui Sorin Grindeanu, acesta va merge pe lista sa cu Claudiu Manda ca secretar general, după cum a scris G4Media încă de vineri, iar pentru cele cinci posturi de prim-vicepreședinți sunt vehiculate numele lui Victor Negrescu, Bogdan Ivan, Corneliu Ștefan, Ionuș Pucheanu și Marius Oprescu, potrivit informațiilor G4Media.

Pentru Marius Oprescu, șeful PSD Olt, ar fi insistat Paul Stănescu, cel care urmează să fie înlocuit în postul de secretar general de Claudiu Manda.

De notat că numărul prim-vicepreședinților va crește de la 2 în prezent la 5.

Numele vehiculate pentru un post de vicepreședinte sunt Mihai Tudose (va pleca de la Consiliul National), Dragoș Benea, Lia Olguța Vasilescu, Alfred Simonis, Gabriela Firea, Gheorghe Şoldan, Radu Moldovan și Daniel Băluță.

PSD va alege opt vicepreședinți pe regiuni și alți opt vicepreședinți pe domenii de activitate, potrivit informațiilor G4Media.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

