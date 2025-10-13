George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte al partidului extremist AUR la congresul din 30 noiembrie

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului extremist la Congresul din 30 noiembrie, transmite Agerpres.

„Vom prezenta, la fel ca în 2022, moţiuni în rândul partidului. Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creştem şi mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura şi alţi colegi sunt liberi să îşi înainteze candidatura, fie pe moţiunea mea, fie pe altă moţiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara. Aşa că noi ne vom ţine de Constituţia noastră care înseamnă statutul partidului”, a precizat Simion, într-o conferinţă de presă, la Parlament.

El a spus că este „bucuros de calitatea umană” din Alianţa pentru Unirea Românilor.

„Sigur că se poate mai bine şi, de aceea, apelul nostru în toate filialele, am desemnat 41 de responsabili pentru filialele judeţene şi responsabili pentru organizaţia Republica Moldova şi organizaţia diaspora, este de a realiza conferinţe judeţene. Ele vor avea loc pe parcursul lunii noiembrie şi lucrurile sunt într-un proces statutar”, a afirmat Simion.

Pe de altă parte, liderul AUR a criticat faptul că Guvernul nu organizează alegeri în Capitală, menţionând că este „inadmisibil” să se facă alegeri când „le convine” celor de la putere, în dispreţ faţă de cetăţeni.

„Ca să ajungem la un moment al alegerilor pe Bucureşti, aceste alegeri trebuie organizate. Ca să fim luaţi în considerare de celelalte formaţiuni politice, ar trebui ca aceste formaţiuni politice să accepte democraţia, să respecte Constituţia şi legile electorale. Este inadmisibil să faci alegeri aşa cum îţi convine ţie şi când îţi convine ţie, în dispreţ faţă de cetăţeni”, a spus Simion, întrebat dacă AUR are o strategie pentru a desemna un candidat care să câştige alegerile pe Capitală.

George Simion a realuat acuzațiile că, în acest moment, în România nu este democraţie: „Alegerile nu se organizează în toamnă, poate se organizează la primăvară, poate niciodată, pe modelul la Sectorul 5. În acest sens, am depus o plângere penală”.

El a cerut și organizarea de alegeri anticipate parlamentare. „Cu siguranţă oamenii ar vota acum în cunoştinţă de cauză pentru că avem de a face cu nişte partide care pur şi simplu şi-au bătut joc de voturile românilor”, a susţinut liderul AUR.

În 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.