De azi, cetățenii Republicii Moldova care intră în România și în alte țări din spațiul Schengen vor fi verificați prin noul sistem de securitate. Ce înseamnă noile reguli

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De duminică, 12 octombrie, cetățenii din afar UE (inclusiv cetățenii Republicii Moldova) care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană, transmite Radio Chișinău.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova precizează că, odată cu implementarea Sistemului EES, cetățenii vor trece printr-un proces automatizat care presupune scanarea documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice – respectiv imaginea facială și amprentele digitale – și crearea unui dosar electronic individual în sistemul EES.

Toate aceste proceduri vor duce la întârzieri în vamă.

Important: cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia unui stat membru UE sau Schengen și călătoresc cu documentul acelui stat nu fac obiectul sistemului EES.

Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care captarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptați de la amprentare.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să se informeze despre noile proceduri, să verifice valabilitatea pașaportului înainte de orice călătorie și să coopereze cu autoritățile la trecerea frontierei.