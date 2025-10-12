G4Media.ro
Sorin Grindeanu PSD
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

SURSE Congresul PSD, organizat pe 7 noiembrie. Social-democrații își vor alege noua echipă de conducere

Congresul PSD ar urma să fie organizat pe 7 noiembrie, au declarat pentru G4Media surse din partid. O decizie finală în acest sens e așteptată la ședința de luni a conducerii PSD. La congres, delegații vor alege noua conducere a partidului – președinte, secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar, și-a anunțat candidatura. Singurul PSD-ist care și-a anunțat până acum intenția de a-l contesta pe Grindeanu este Titus Corlățean, fost ministru de Externe cunoscut pentru o ideologie ultra-conservatoare.

G4Media a scris că Sorin Grindeanu vrea ca votul pentru viitorii membri ai echipei de conducere să fie pe liste, nu individual. Cu alte cuvinte, fiecare candidat la președinția partidului va veni în fața delegaților cu o listă completă de nume pentru fiecare funcție.

Pe lista lui Sorin Grindeanu ar urma să fie Claudiu Manda ca secretar general, Lia Olguța Vasilescu (soția lui Manda) și Victor Negrescu ca prim-vicepreședinți, potrivit surselor G4Media.

Congresul PSD e așteptat de celelalte partide din coaliție pentru a pune capăt instabilității care influențează și activitatea guvernului.

