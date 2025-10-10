Mai este o săptămână până la Enigma Festival/ Cum s-au desfășurat edițiile anterioare și ce e nou în 2025

Pentru amatorii de festivaluri care au rămas în spiritul de petrecere, Enigma Festival revine cu cea de-a treia ediție. Aceasta va avea loc la Romaero, în București, pe 17 și 18 octombrie.

Ediția de anul acesta promite să fie memorabilă, dar cum s-au desfășurat edițiile anterioare?

Festivalul a avut prima ediție în 2023 într-o locație ușor inedită, anume Palatul Parlamentului din București și a setat un standard înalt atât pentru sine, cât și în ceea ce privește îmbinarea clasicului cu modernul printr-o reprezentație impresionantă a lui Valeron & Band, în colaborare cu renumita Orchestră Filarmonică din București.

Cea de-a doua ediție s-a desfășurat la Romaero, locația unde va avea loc și ediția de anul acesta. Line-up-ul a rămas consecvent, fiind format tot din Valeron & Band cu Orchestra Filarmonică din București condusă de Maestro Daniel Jinga

În 2024 Enigma a început să se extindă, astfel că pe listă se aflau invitații speciali Marten Lou, un DJ de origine germană cunoscut pentru seturile sale energice și Fideles, un duo italian de muzică electronică, ce a întreținut atmosfera dansantă, precum și iconica Loredana.

Pentru 2025 Enigma Festival se transformă într-un festival de 2 zile, astfel că atmosfera zilei de vineri va fi asigurată de Valeron din care organizatorii doresc să facă un invitat permanent, ca semnătură a festivalului. Distracția în ziua de sâmbătă va fi sub semnăturile lui Reznik, parte din grupul muzical Keinemusik și a trupei WhoMadeWho.

Enigma Festival își propune să devină un nume relevant în categoria festivalurilor din București și dorește să se autodepășească cu fiecare ediție, astfel că în august anul acesta au marcat și prima prezență internațională, la Scorpios Mykonos.

Biletele pot fi achiziționate de pe livetickets.ro, prețurile pornind de la 500 de lei pentru ambele zile, respectiv 300 de lei pentru ziua de 17 sau 18.