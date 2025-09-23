Festivalul Strada de C’Arte, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti – Concerte, lansări de carte și expoziţii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Concerte, lansări de carte, expoziţii şi dezbateri dedicate relaţiei dintre cultură şi inteligenţa artificială vor fi organizate, în perioada 25-28 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, în cadrul festivalului Strada de C’Arte. Intrarea este gratuită la toate evenimentele din program, potrivit organizatorilor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anul acesta, festivalul propune publicului larg o temă de actualitate, „AI C’Arte, AI Parte”, în contextul în care utilizarea inteligenţei artificiale (AI) creşte într-un ritm accelerat, având o influenţă din ce în ce mai mare asupra vieţii de zi cu zi.

Tu ce faci după ce ridici ochii din smartphone? este tema prin care se deschide acest eveniment – maraton: un dialog al liceenilor cu prof. univ. dr. Călin-Andrei Mihăilescu, scriitorul Flaviu Predescu şi psihologul Radu Leca, moderat de conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul BCUB „Carol I”.

Concert The Motans în aer liber, în faţa BCU

Prima zi de festival se încheie cu un special performance al trupei de pop-rock The Motans, la care sunt invitaţi toţi festivalierii şi iubitorii de muzică, în aer liber – la statuia ecvestră “Carol I” din faţa Bibliotecii.

Programul festivalului include evenimente academice remarcabile: dialogul Biblioteca – o baricadă de Spiritu et Anima („spirit şi suflet” – locul unde cultura şi educaţia dau putere şi profunzime vieţii noastre), despre rolul acestui spaţiu de rezilienţă culturală şi formare a spiritului critic, urmat de o conferinţă omagială dedicată lui Dimitrie Gusti, părintele sociologiei româneşti. O altă dezbatere de larg interes poartă denumirea Născuţi în diaspora şi aduce în prim-plan poveşti de viaţă şi reflecţii despre identitate, cultură şi apartenenţă.

Lansări de carte

Pe parcursul celor patru zile de festival dedicat cărţii şi rezilienţei prin cultură, publicul se poate întâlni cu autori şi cărţi noi, având ocazia să intre în dialog cu autorii. Festivalul propune nu mai puţin de 7 lansări de carte: Divorţul – început sau sfârşit? de Iulia Roşu, o reflecţie lucidă asupra despărţirilor şi regăsirii sinelui, Calul în mentalul românesc prin prisma artelor figurative de Alexandru Iavorovski, o incursiune interdisciplinară de excepţie, sau Măştile lui Hipocrate, prin care Dr. Costin Duţu ghidează cititorii într- o călătorie prin istoria medicinei şi a eticii profesionale; două lucrări de referinţă dedicate lui Mihai Eminescu la 175 de ani de la naştere, îmbinând date biografice cu analize critice, dar şi dublul proiect literar al lui Ioan Laurenţiu Vedinaş (l mio romanzo & Propriul meu roman), în care acesta combină elemente de experienţă personală cu poveşti imaginare şi reflecţii personale.

Prima bibliotecă din România care lansează un proiect de Validare AI a Lecturii

Parte din tema centrală a festivalului este şi Proiectul VAIL – Validarea AI a Lecturii, o iniţiativă a BCUB, prima de acest tip a unei biblioteci din România, despre modul în care tehnologia ne schimbă modul de a citi. Tot aici, sesiunea „Sociologia AI: By Radu & Sentinel” invită publicul să reflecteze la felul în care inteligenţa artificială modelează societatea.

Atmosfera va fi animată şi de un spectacol a cappella susţinut de ansamblul MomentuM, dirijat de Victor Stoica. Grupul este cunoscut pentru interpretări vocale complexe, fără acompaniament instrumental, în care combină armonii moderne cu influenţe pop, jazz şi tradiţionale, oferind publicului o experienţă muzicală intensă şi emoţionantă.

Festivalul se încheie cu gala de premiere şi cu un concert extraordinar al lui Nicu Alifantis, artist care a marcat generaţii şi a devenit parte din patrimoniul cultural şi muzical al României.

Expoziţii, instalaţii contemporane şi ateliere interactive

Expoziţiile completează experienţa vizitatorilor, invitând publicul la explorarea unor teme variate: Dimensiunea Sebastian: 80 de ani de la moartea lui Mihail Sebastian, realizată de Muzeul Naţional al Literaturii Române pentru a evoca emoţionant acest scriitor interbelic, iar expoziţia Ars Militaris prezintă, prin gravuri rare, universul tehnicii militare antice. Artistul Adi Cojan propune, prin Simboluri pe tabla timpului, o instalaţie contemporană despre memorie şi semnificaţii vizuale.

Un alt punct de atracţie îl reprezintă atelierele interactive. Publicul va putea lua parte la sesiunile de artă ecvestră coordonate de Marilena Hristache şi Antonia Dursch, care aduc în prim-plan frumuseţea şi semnificaţiile reprezentărilor cu cai, dar şi la atelierul de respiraţie Breath Human – Oxygen Advantage, susţinut de Vlad Codescu, care demonstrează că modul în care respirăm ne influenţează sănătatea şi echilibrul.

Festivalul găzduieşte şi competiţia educaţională Boovie 2025, un proiect inovator în care elevii complexului educaţional Laude-Reut transformă cărţile în scurtmetraje, stimulând apetitul pentru lectură şi creativitatea tinerilor.

Ca în fiecare an, vizitatorii vor avea ocazia să descopere arhitectura Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” prin tururi ghidate. Puţini ştiu că arhitectura BCUB este opera lui Paul Gottereau, un arhitect francez care a marcat Bucureştiul de la sfârşitul secolului al XIX-lea cu un stil elegant, inspirat din academismul parizian.

Pe întreaga durată a evenimentului, Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România organizează un târg de carte dedicat întâlnirii cititorilor, cu cele mai noi apariţii editoriale.

Strada de C’Arte continuă să fie un festival – sărbătoare în inima Bucureştiului, iar ediţia actuală, AI C’arte – AI parte invită mai mult ca oricând la reflecţie: cum folosim tehnologia pentru a ne îmbogăţi viaţa în epoca algoritmilor şi a datelor, fără să pierdem esenţialul – sensul vieţii, creativitatea şi dialogul autentic?