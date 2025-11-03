G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Tânăr cercetător din Timișoara, inclus în topul „Forbes 30 sub 30” pentru…

daniel gradinaru, csm, permis, tribunalul giurgiu
sursa foto: Unsplash

Tânăr cercetător din Timișoara, inclus în topul „Forbes 30 sub 30” pentru inovații în inteligență artificială / Caius Debucean a realizat un sistem care detectează pietonii și avertizează șoferii / E aplicat deja în Lugoj

Articole3 Noi • 367 vizualizări 0 comentarii

Caius Debucean, absolvent al Universității Politehnica Timișoara și cofondator al startup-ului Blume Technologies, a fost inclus de revista Forbes România în lista „30 sub 30” pentru contribuțiile sale în domeniul Inteligenței Artificiale și inovațiilor dedicate siguranței pietonilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Caius Debucean, absolvent ”summa cum laude” al Universității Politehnica Timișoara și doctorand în Inteligență Artificială, se numără printre cei 30 de tineri români selectați de Forbes România în ediția 2025 a topului „30 sub 30”. Distincția vine ca recunoaștere pentru parcursul său profesional și pentru activitatea din cadrul startup-ului timișorean Blume Technologies, companie care dezvoltă soluții inteligente pentru siguranța pietonilor.

Tehnologia Blume folosește camere video și algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta pietonii și a avertiza dinamic șoferii, reducând riscul accidentelor în zonele urbane. Sistemul este deja implementat în Lugoj și Dumbrăvița, iar compania pregătește extinderea în mai multe orașe din România.
Blume Technologies a fost invitată la CES Las Vegas și SelectUSA, a câștigat premiul „Smart Safety & Mobility Innovation” la Smart City Industry Awards și a primit o investiție de 125.000 de dolari prin acceleratorul Grow AI (Google & INCO Academy).

Pe lângă activitatea din Blume, Caius Debucean lucrează ca Senior AI Engineer la Airbus Defence & Space România, unde coordonează proiecte de inovare în domeniul tehnologiilor avansate.

„Am învățat că inovația nu înseamnă o singură idee genială, ci înseamnă să înveți din eșecuri, să rămâi curios și ai curajul să mergi mai departe chiar și atunci când drumul nu e clar”, a declarat tânărul cercetător.

Ediția „Forbes 30 sub 30” România premiază anual tinerii care au demonstrat excelență și inovație în domenii precum afaceri, IT, artă, sport și știință.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Emma Thompson vorbeşte despre „iritarea intensă” pe care i-o provoacă AI

Articole29 Oct • 1.634 vizualizări
0 comentarii

Sibiul, în fața ”atacului” AI: ”Câteva mii de boți de la chatGPT au scanat și descărcat arhiva Revistei Transilvania” /  ”Vin, se servesc gratis și hrănesc această mașinărie în scopuri comerciale evidente„

Articole21 Oct • 16.129 vizualizări
0 comentarii

RAPORT Jumătate dintre articolele publicate pe internet sunt scrise de AI

Articole15 Oct 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.