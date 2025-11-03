Tânăr cercetător din Timișoara, inclus în topul „Forbes 30 sub 30” pentru inovații în inteligență artificială / Caius Debucean a realizat un sistem care detectează pietonii și avertizează șoferii / E aplicat deja în Lugoj

Caius Debucean, absolvent al Universității Politehnica Timișoara și cofondator al startup-ului Blume Technologies, a fost inclus de revista Forbes România în lista „30 sub 30” pentru contribuțiile sale în domeniul Inteligenței Artificiale și inovațiilor dedicate siguranței pietonilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Caius Debucean, absolvent ”summa cum laude” al Universității Politehnica Timișoara și doctorand în Inteligență Artificială, se numără printre cei 30 de tineri români selectați de Forbes România în ediția 2025 a topului „30 sub 30”. Distincția vine ca recunoaștere pentru parcursul său profesional și pentru activitatea din cadrul startup-ului timișorean Blume Technologies, companie care dezvoltă soluții inteligente pentru siguranța pietonilor.



Tehnologia Blume folosește camere video și algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta pietonii și a avertiza dinamic șoferii, reducând riscul accidentelor în zonele urbane. Sistemul este deja implementat în Lugoj și Dumbrăvița, iar compania pregătește extinderea în mai multe orașe din România.

Blume Technologies a fost invitată la CES Las Vegas și SelectUSA, a câștigat premiul „Smart Safety & Mobility Innovation” la Smart City Industry Awards și a primit o investiție de 125.000 de dolari prin acceleratorul Grow AI (Google & INCO Academy).

Pe lângă activitatea din Blume, Caius Debucean lucrează ca Senior AI Engineer la Airbus Defence & Space România, unde coordonează proiecte de inovare în domeniul tehnologiilor avansate.

„Am învățat că inovația nu înseamnă o singură idee genială, ci înseamnă să înveți din eșecuri, să rămâi curios și ai curajul să mergi mai departe chiar și atunci când drumul nu e clar”, a declarat tânărul cercetător.



Ediția „Forbes 30 sub 30” România premiază anual tinerii care au demonstrat excelență și inovație în domenii precum afaceri, IT, artă, sport și știință.