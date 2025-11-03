AUR își desemnează luni seară candidatul la Primăria București, anunță prim-vicepreședintele Marius Lulea

Consiliul Naţional de Conducere al AUR se va reuni luni seara pentru a desemna candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunţat prim-vicepreşedintele Marius Lulea, transmite Agerpres.

Întrebat dacă Anca Alexandrescu este unicul posibil candidat, Lulea a răspuns: „Au fost luate în considerare mai multe opţiuni şi urmează în această seară să se ia o decizie de către conducerea partidului. Sunt mai multe opţiuni”.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a subliniat că este datoria acestui partid să îşi reprezinte electoratul. El a spus că înţelege „frustrarea” fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, după ce acesta a susţinut că bucureştenii nu ar trebui să se prezinte la urne pentru alegerea primarului general al Capitalei pentru că scrutinul programat în decembrie este ilegal.

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea domnului Georgescu. (…) Atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să îţi manifeşti acest sentiment de neîncredere. Însă, pe de altă parte, noi suntem un partid politic cu datoria să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare în Parlament, în Consilii locale ş.a.m.d. Nu putem să abdicăm de la această datorie pe care ţi-o asumi în momentul când te înscrii într-un partid politic, trebuie să reprezinţi electoratul care te votează. Indiferent de neîncrederea şi frustrarea pe care o are cineva pe nedrept sancţionat de către statul român, noi trebuie să continuăm să ne reprezentăm electoratul. Chiar îi îndemnăm pe toţi bucureştenii cu drept de vot să îşi exprime opţiunea, pentru că asta înseamnă că participi la democraţie. Şi noi ne angajăm în aceste alegeri, ca în toate celelalte, să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulţumiţi de prestaţia partidelor din coaliţia de guvernare”, a afirmat Peiu, luni, într-o conferinţă de presă.

El a respins ipoteza unei „rupturi” între membrii AUR şi Călin Georgescu. „Nu poate fi vorba de nicio ruptură, pentru că noi nu ne-am propus niciodată să reprezentăm pe cineva care nu se regăseşte în rândurile noastre sau printre votanţii noştri. Nu cred că este vorba de niciun fel de ruptură. În turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 am anunţat susţinerea pentru candidatul cel mai apropiat de valorile şi principiile noastre, care era în cursă”, a explicat Petrişor Peiu.