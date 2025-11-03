Ministrul Economiei vrea să oprească speculațiile de pe piaţa de energie / ”Profituri de zeci sau sute de milioane de euro anual pe spatele românilor”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că este nevoie de modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie, el arătând că în acest moment există reguli imorale, dar care nu sunt interzise. Ivan susţine că este nevoie de ”o forţă uriaşă a statului român” şi de colaborare între instituţii şi formaţiuni politice pentru a realiza acest lucru, transmite News.ro.

”În momentul de faţă, avem în primul rând un deficit de producţie. Doi: reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise. Din acest motiv am luat problema energiei şi am pus-o pe masa CSAT-ului şi a preşedintelui României pentru a avea o decizie foarte clară prin care să mandateze Ministerul Energiei pentru a reface întreaga legislaţie şi a opri astfel de aberaţii, pentru că, dincolo de faptul că este imoral, este ilegal în momentul de faţă să avem o legislaţie care să permită momente speculative pe piaţa de energie”, a afirmat Bogdan Ivan, luni seară, la Antena 1.

El a spus că realizarea de noi capacităţi de producţie poate duce la scăderea preţului.

Bogdan Ivan a adăugat că legislaţia care a fost foarte permisivă în ceea ce priveşte activitatea traderilor de pe piaţa de energie a făcut ”ca anumite companii care aveau doi-trei angajaţi cu două laptopuri şi care nu au produs în viaţa lor un megawatt de energie să facă profituri de zeci sau sute de milioane de euro anual pe spatele românilor”.

”Ăsta este mandatul meu: să scad preţul la energie într-un context în care nimeni aproape din ecosistem nu vrea să-l scadă, pentru că toată lumea câştigă din acest lucru. Eu vreau să-l scad şi voi putea să fac acest lucru doar cu o forţă uriaşă a statului român. Indiferent de culoarea politică, indiferent de Parlament, Guvern, preşedinte, cu toţii să fim într-o direcţie în care actualizăm legislaţia şi din acest motiv i-am luat pe cei mai buni specialişti pe care îi avem în universităţi, în companiile private şi în ministerele noastre pentru a actualiza aceste lucruri”, a afirmat ministrul Energiei.