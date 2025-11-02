Miley Cyrus a lansat o nouă piesă pentru cel mai așteptat film al anului: „Avatar: Fire and Ash”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miley Cyrus semnează și interpretează piesa originală Dream as One pentru Avatar: Fire and Ash, noul capitol al francizei record a regizorului premiat cu Oscar, James Cameron. Melodia, compusă de Cyrus alături de Andrew Wyatt, Mark Ronson și Simon Franglen, va rula pe genericul de final al filmului și figurează pe soundtrack-ul oficial, scrie publicația Zilesinopti.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Avatar: Fire and Ash își va face apariția pe ecranele cinematografelor românești pe 17 decembrie, în formatele speciale IMAX 3D, 4DX 3D și Dolby Cinema 3D.

Coloana sonoră originală a filmului Avatar: Fire and Ash, semnată de compozitorul Simon Franglen (GRAMMY Record of the Year, 1997 – My Heart Will Go On, Titanic), ajunge pe piață pe 12 decembrie. În avans, single-ul lui Miley Cyrus, Dream as One (Columbia/Sony Records), se lansează pe 14 noiembrie.

Cu Avatar: Fire and Ash, James Cameron îi readuce pe spectatori pe planeta Pandora pentru o călătorie imersivă alături de Jake Sully (Sam Worthington), devenit lider al Na’vi, și de Neytiri (Zoe Saldaña), împreună cu familia lor.

Scenariul este semnat de Cameron alături de Rick Jaffa și Amanda Silver, pe baza unei povești dezvoltate împreună cu Josh Friedman și Shane Salerno. Pe ecran îi regăsim pe Sigourney Weaver (Alien), Stephen Lang (Don’t Breathe), Oona Chaplin (Game of Thrones), Cliff Curtis (Meg), Joel David Moore (Avatar), CCH Pounder (The Shield), Edie Falco (The Sopranos), David Thewlis (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), Jemaine Clement (What We Do In The Shadows), Giovanni Ribisi (Friends), Britain Dalton (Avatar 2), Jamie Flatters (So Awkward), Trinity Jo-Li Bliss (Avatar 2), Jack Champion (Avatar 2), Brendan Cowell (Game of Thrones), Bailey Bass (Avatar 2), Filip Geljo (Avatar 2), Duane Evans Jr. (Shortland Street) și Kate Winslet (Titanic).