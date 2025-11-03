G4Media.ro
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan

Articole3 Noi • 327 vizualizări 1 comentariu
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial, transmite News.ro.
„Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în deretul publicat în Monitorul Oficial.
 
În luna februarie, preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o în funcţia de Consilier Prezidenţial. 
Aceasta a rămas consilier La Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.

Cine este Luminița Odobescu

Diplomat de carieră, a fost în perioada 2015 – 2021 Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană.

E doctor în relații economice internaționale al Academiei de Studii Economice, București. A absolvit, în 1992, Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Luminița Odobescu a exercitat funcția de Consilier de stat pentru afaceri europene și politică externă în cadrul Cancelariei Primului Ministru (8 noiembrie 2012 – 1 august 2015). În decembrie 2014 i-a fost acordat gradul diplomatic de ambasador. A fost secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (februarie-noiembrie 2012), iar între iunie 2008 și februarie 2012 a îndeplinit funcția de director general al Departamentului Uniunea Europeană din Ministerul Afacerilor Externe, fiind responsabilă cu gestionarea ansamblului problematicii UE și a dialogului politic bilateral cu statele membre sau în curs de aderare la UE, AELS și Turcia.

În perioada 2002-2007 a deținut diverse poziții în cadrul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană de la Bruxelles, gestionând o serie de capitole în cadrul negocierilor de aderare a României la UE (energie, uniune economică și monetară, taxare, comerț etc.). De asemenea, a fost responsabilă de gestionarea relațiilor comerciale dintre România și UE și a măsurilor de apărare comercială.

După semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu a asigurat coordonarea și pregătirea reuniunilor Comitetului Reprezentanților Permanenți Adjuncți (COREPER I), participând, în paralel, la o serie de grupuri de lucru ale Consiliului și Comisiei Europene.

În perioada 1999-2002 a fost șef de serviciu în cadrul Departamentului de Comerț Exterior, având responsabilități legate de gestionarea relațiilor comerciale între România și Comunitățile Europene, în cadrul Acordului European de Asociere. Între 1995 și 1999 a ocupat diverse poziții în cadrul serviciului Uniunea Europeană din acest Departament.

Luminița Odobescu a făcut parte din echipa primilor stagiari români la Comisia Europeană (Bruxelles) și a fost, de asemenea, stagiar la Organizația Mondială a Comerțului (Geneva, Confederația Elvețiană). A absolvit un curs privind problematica UE la Colegiul Europei de la Bruges (Regatul Belgiei).

În 2007, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Diplomatic” în grad de ofițer pentru contribuția adusă la procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. În 2015, a fost decorată cu Ordinul național al Legiunii de Onoare a Franței, în grad de Cavaler. În 2019, pentru contribuția la succesul primei Președinții a României la Consiliul UE, a fost decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

1 comentariu

  1. E mișto să vezi oameni cu CV-uri tari în poziții cheie… speri la decizii cu bază de expertiză.

    Poate așa scăpăm de „specialiștii” de carton și avem politici mai coerente.

