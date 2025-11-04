Liverpool – Real Madrid, meciul zilei arbitrat de Istvan Kovacs – Programul tv complet al duelurilor din Champions League

Marți au loc meciurile din etapa a patra din Champions League, sezonul 2025-2026, iar partida zilei este de departe cea dintre Liverpool și Real Madrid. Duelul este arbitrat de românul Istvan Kovacs.

PSG, campioana en-titre a Europei, va da pe Parc des Princes peste Bayern Munchen, iar PSV-ul lui Dennis Man va juca în deplasare cu grecii de la Olympiacos.

De la ora 19:45

Slavia Praga – Arsenal /Digi 1, Prima Sport 1

Napoli – Frankfurt / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

Liverpool – Real Madrid / Digi 1, Prima Sport 1

PSG – Bayern / Digi 2, Prima Sport 2

Juventus – Sporting / Digi 3, Prima Sport 3

Olympiacos – PSV / Digi 4, Prima Sport 4

Atletico Madrid – Royale Union SG

Bodo/Glimt – AS Monaco

Tottenham – FC Copenhaga.

A big week in the #UCL 🍿 pic.twitter.com/cs69t0sLMu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2025