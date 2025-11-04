G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liverpool – Real Madrid, meciul zilei arbitrat de Istvan Kovacs – Programul…

Logo-ul Champions League UEFA, cea mai importantă competiție a cluburilor din lume.
Champions League, logo / Sursă foto: captură video

Liverpool – Real Madrid, meciul zilei arbitrat de Istvan Kovacs – Programul tv complet al duelurilor din Champions League

Sportz4 Noi • 194 vizualizări 0 comentarii

Marți au loc meciurile din etapa a patra din Champions League, sezonul 2025-2026, iar partida zilei este de departe cea dintre Liverpool și Real Madrid. Duelul este arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

PSG, campioana en-titre a Europei, va da pe Parc des Princes peste Bayern Munchen, iar PSV-ul lui Dennis Man va juca în deplasare cu grecii de la Olympiacos.

De la ora 19:45

  • Slavia Praga – Arsenal /Digi 1, Prima Sport 1
  • Napoli – Frankfurt / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

  • Liverpool – Real Madrid / Digi 1, Prima Sport 1
  • PSG – Bayern / Digi 2, Prima Sport 2
  • Juventus – Sporting / Digi 3, Prima Sport 3
  • Olympiacos – PSV / Digi 4, Prima Sport 4
  • Atletico Madrid – Royale Union SG
  • Bodo/Glimt – AS Monaco
  • Tottenham – FC Copenhaga.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.