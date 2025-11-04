Liverpool – Real Madrid, meciul zilei arbitrat de Istvan Kovacs – Programul tv complet al duelurilor din Champions League
Marți au loc meciurile din etapa a patra din Champions League, sezonul 2025-2026, iar partida zilei este de departe cea dintre Liverpool și Real Madrid. Duelul este arbitrat de românul Istvan Kovacs.
PSG, campioana en-titre a Europei, va da pe Parc des Princes peste Bayern Munchen, iar PSV-ul lui Dennis Man va juca în deplasare cu grecii de la Olympiacos.
De la ora 19:45
- Slavia Praga – Arsenal /Digi 1, Prima Sport 1
- Napoli – Frankfurt / Digi 2, Prima Sport 2
De la ora 22:00
- Liverpool – Real Madrid / Digi 1, Prima Sport 1
- PSG – Bayern / Digi 2, Prima Sport 2
- Juventus – Sporting / Digi 3, Prima Sport 3
- Olympiacos – PSV / Digi 4, Prima Sport 4
- Atletico Madrid – Royale Union SG
- Bodo/Glimt – AS Monaco
- Tottenham – FC Copenhaga.
A big week in the #UCL 🍿 pic.twitter.com/cs69t0sLMu
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2025
Table: How the League Phase standings are looking like after three games. @ChampionsLeague pic.twitter.com/pEjLpdWPAW
— barcacentre (@barcacentre) October 23, 2025
