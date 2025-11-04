Cultura sefardă, sărbătorită la București în festivalul din 10-12 noiembrie

Festivalul Zilele Culturii Sefarde, ediţia a X-a, va avea loc între 10 şi 12 noiembrie, la sediul Centrului Comunitar Evreiesc (str. Popa Soare 18) din Bucureşti, transmite News.ro.

Evenimentul, deja tradiţional în spaţiul cultural românesc, va beneficia şi în acest an de prezenţa unor personalităţi de prestigiu ale culturii sefarde.

Participarea la evenimentele din program este cu acces liber, cei interesaţi să rezerve un loc fiind invitaţi să completeze formularul găzduit pe siteul www.jcc.ro.

Program

10 noiembrie

18.00-18.20: Deschiderea celei de-a X-a ediţii a Zilelor Culturii Sefarde la Bucureşti, în prezenţa E.S. Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România

18.20-20.00: Proiecţia filmului Jaffa Stories, regia Matti Harari şi Arik Lubetzki, Israel, 2025, o comedie spumoasă, în stil clasic israelian, despre onoare, dragoste, dorinţă, rivalitate, răzbunare şi toate celelalte aspecte la care te poţi aştepta de la viaţa de gangster (v.o. ebraică, cu subtitrare în limba română; 100 minute).

11 noiembrie

18.00-19.30: Masă rotundă cu tema „Ascensiunea şi declinul culturii Ladino – ce a mai rămas”

Participă: Felicia Waldman – conf. la Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren”, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, preşedinta Forumului B’nai B’rith România, şi Anca Tudorancea – lector la Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren”, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi secretar ştiinţific la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

12 noiembrie

18.00-19.30: Demonstraţie de bucătărie sefardă: un show cu Chef Ivet Acu Guney (Turcia/Suedia), cercetătoare a culturii culinare evreieşti şi expertă în istoria bucătăriei sefarde, fondatoare a Las Manos Cooking Class; Ivet va pregăti în faţa publicului preparate specifice, explicând istoria, semnificaţia şi interacţiunea lor cu alte bucătării balcanice şi mediteraneene. Cu degustare.

Zilele Culturii Sefarde la Bucureşti reprezintă un punct de întâlnire esenţial pentru celebrarea patrimoniului cultural, lingvistic şi culinar al comunităţii sefarde. De-a lungul celor zece ediţii, festivalul şi-a propus să aducă în atenţia publicului valorile, tradiţiile şi poveştile unei comunităţi cu o moştenire de secole, punând în lumină bogăţia limbii Ladino, a artei şi a gastronomiei sefarde.

Prin evenimentele sale diverse – de la proiecţii de film şi mese rotunde cu specialişti, la demonstraţii culinare interactive – festivalul joacă un rol important în păstrarea şi promovarea identităţii culturale sefarde. Zilele Culturii Sefarde la Bucureşti încurajează dialogul intercultural şi educaţia prin experienţe autentice, oferind publicului ocazia de a descoperi legături între trecut şi prezent, între tradiţie şi inovaţie.