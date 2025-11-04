Peru a rupt relaţiile sale diplomatice cu Mexicul după ce i-a acordat azil unei foste şefe de guvern, implicată în lovitura de stat eșuată din decembrie 2022

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peru a rupt luni relaţiile diplomatice cu Mexicul după ce această ţară i-a acordat azil fostei şefe a guvernului Betssy Chavez, urmărită pentru lovitura de stat eşuată din decembrie 2022 a fostului preşedinte Pedro Castillo, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe peruvian, informează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am aflat cu surpriză şi profund regret că fosta şefă a guvernului Betssy Chavez, presupusă coautoare a loviturii de stat pe care fostul preşedinte Pedro Castillo a încercat să o realizeze, beneficiază de azil la reşedinţa ambasadei Mexicului în Peru (…). Guvernul peruvian a decis astăzi să rupă relaţiile sale diplomatice cu Mexicul”, a declarat ministrul afacerilor externe Hugo de Zela în timpul unei conferinţe de presă.

Relaţiile dintre Peru şi Mexic au început să se deterioreze du pă destituirea lui Pedro Castillo în decembrie 2022, când preşedintele mexican de la acea vreme, Andres Manuel Obrador, acordase azil soţiei şi celor doi copii ai fostului preşedinte peruvian.

De atunci, guvernul mexican nu recunoaşte nicio autoritate peruviană, iar cele două ţări şi-au rechemat ambasadorii.

În pofida crizei politice, cele două ţ ări au menţinut cu toate acestea schimburile lor comerciale bilaterale.

Betssy Chavez este judecată alături de Pedro Castillo din martie 2025 pentru presupusul delict de rebeliun e. Parchetul cere 25 de ani de închisoare contra ei pentru că participase, în calitate de şefă a guvernului, la planul lui Pedro Castillo.

Betssy Chavez compare în libertate, în timp ce Pedro Castillo se află în arest preventiv din decembrie 2022.

La 7 decembrie 2022, Pedro Castillo a dat citirii un mesaj televizat în care anunţa decizia sa de a dizolva Parlamentul şi de a convoca o Adunare Constituantă. În acea zi, el urma să fie supus unei moţiuni de destituire pentru acuzaţii de presupuse fapte de corupţie.

Rămas fără susţinerea armatei, el a fost în final revocat de Parlament, apoi arestat în timp ce se îndrepta cu familia spre ambasada Mexicului la Lima. Soţia şi cei doi copii ai lor locuiesc de atunci în exil în Mexic.