BBC ar fi „manipulat” un discurs al lui Donald Trump, făcându-l să pară că încurajează revolta de la Capitoliu, potrivit unui memoriu intern al postului public de televiziune din Marea Britanie

Emisiunea Panorama de la BBC, difuzată cu o săptămână înainte de alegerile americane, a „indus complet în eroare” telespectatorii, arătându-l pe președinte spunându-le susținătorilor că va merge cu ei la Capitoliu pentru a „lupta ca naiba”, când, de fapt, a spus că va merge cu ei „pentru a-și face vocile auzite în mod pașnic și patriotic”, scrie The Telegraph.

Imaginile „trunchiate” au fost evidențiate într-un dosar de 19 pagini despre părtinirea BBC, care a fost compilat de un membru recent al comitetului de standarde al corporației și care circulă acum în departamentele guvernamentale.

Din dosar reiese că emisiunea l-a făcut pe președintele SUA să „«spună» lucruri pe care nu le-a spus niciodată”, combinând imagini de la începutul discursului său cu ceva ce a spus aproape o oră mai târziu.

Se susținea că directorii executivi și președintele BBC au ignorat și respins o serie de plângeri grave ridicate de propriul organism de supraveghere a standardelor corporației. Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, a acuzat BBC de lipsă de onestitate și „știri false”.

El a repostat articolul din The Telegraph și va publica în curând alte fragmente din memorandum, care acuză serviciul arab al BBC de părtinire în ceea ce privește relatarea războiului din Gaza și acuză corporația de „cenzură efectivă” a relatării dezbaterii transgender.

Documentul ridică întrebări serioase despre cultura de la BBC, despre modul în care aceasta afectează imparțialitatea și despre modul în care managerii, inclusiv Tim Davie, directorul general, sunt acuzați că închid ochii la dovezile de părtinire.

Conservatorii au cerut o anchetă imediată asupra modului în care a fost permisă difuzarea documentarului Panorama.

Nigel Huddleston, secretarul din umbră pentru cultură, a declarat: „Acestea sunt dezvăluiri extrem de îngrijorătoare care ar putea submina serios imaginea și reputația BBC”.

„Taxa de licență BBC este justificată pe baza imparțialității și încrederii.” „Nu poate exista nicio justificare pentru acest tip de manipulare deliberată și răspândirea de dezinformări. Nu este prima dată când au apărut dovezi de părtinire la BBC, dar este unul dintre cele mai evidente și alarmante exemple de până acum”.

„Plătitorii de taxe de licență merită o explicație imediată și scuze din partea BBC și trebuie să aibă loc o anchetă amănunțită asupra acestui scandal”.

Cele mai dăunătoare dezvăluiri implică o emisiune specială de o oră din Panorama, intitulată Trump: O a doua șansă?, care a fost difuzată în octombrie anul trecut.

Pe lângă modificarea cuvintelor domnului Trump, documentarul a arătat și bărbați care fluturau steaguri mărșăluind pe Capitoliu în Washington DC pe 6 ianuarie 2021, după ce președintele a vorbit, ceea ce „a creat impresia că susținătorii lui Trump au preluat «apelul său la arme»”. De fapt, materialul video a fost filmat înainte ca Trump să înceapă măcar să vorbească.

În reportaj se afirmă că „denaturarea evenimentelor zilei” de către Panorama a fost atât de flagrantă încât telespectatorii s-ar întreba: „De ce ar trebui să avem încredere în BBC și unde se va termina totul?”

Când problema a fost ridicată în fața managerilor, aceștia „au refuzat să accepte că a existat o încălcare a standardelor”. Autorul raportului l-a avertizat apoi pe Samir Shah, președintele BBC, cu privire la „precedentul foarte, foarte periculos” creat de Panorama, dar nu a primit niciun răspuns.

Denunțătorul intern a trimis luna trecută o copie a scrisorii de 19 pagini fiecărui membru al consiliului de administrație al BBC.

Boris Johnson, despre dezvăluire: „O rușine totală”

Boris Johnson, fostul prim-ministru, a numit dezvăluirea o „rușine totală”.

Nigel Farage, liderul Reform UK, a declarat: „Nu este de mirare că tot mai puțini oameni plătesc taxa de licență BBC în fiecare an.”

Caroline Dinnage, președinta Comitetului pentru cultură, mass-media și sport (DCMS) din Camera Comunelor, a declarat: „Într-un moment în care încrederea în politică și în mass-media mainstream este atât de scăzută, postul nostru de radio de stat are o responsabilitate suplimentară de a se asigura că raportează problemele controversate și potențial inflamatorii cu o atitudine direct”.

Aceste declarații sunt extrem de îngrijorătoare și vin într-un moment critic pentru BBC. „Comitetul DCMS se va întruni mâine și, fără îndoială, va discuta implicațiile acestui lucru”.

Revelația că BBC a falsificat efectiv un discurs al lui Trump este probabil să aibă repercusiuni grave asupra relației deja tensionate a companiei cu Casa Albă.

De asemenea, aceasta vine înaintea negocierilor cu Lisa Nandy, secretarul pentru Cultură, privind finanțarea BBC, deoarece carta sa regală urmează să fie reînnoită în 2027. Doamna Nandy a declarat anterior că „nicio opțiune nu este exclusă”.

În programul Panorama, Trump pare să spună: „Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi și vom lupta.” „Ne luptăm cu înverșunare, iar dacă voi nu luptați cu înverșunare, nu veți mai avea o țară.”

Discursul a fost însoțit de muzică prevestitoare în fundal și urmat imediat de imagini cu oameni mărșăluind spre Capitoliu, fără nimic care să explice sau să semnaleze telespectatorilor că imaginile au fost editate sau erau deconectate de la secvență.

BBC a îmbinat trei părți separate ale discursului lui Trump în ceea ce părea a fi o singură propoziție fluentă.

De fapt, ceea ce a spus Trump a fost: „Vom merge pe jos, și voi fi acolo cu voi, vom merge pe jos, vom merge pe jos pe oricine doriți, dar cred că aici, vom merge pe jos spre Capitoliu și îi vom aclama pe senatorii și congresmenii și congresmenele noastre curajoși și probabil că nu îi vom aclama atât de mult pe unii dintre ei, pentru că nu ne veți lua niciodată înapoi țara cu slăbiciune, trebuie să arătați putere și trebuie să fiți puternici… Știu că toți cei de aici vor mărșălui în curând spre clădirea Capitoliului pentru a vă face vocile auzite în mod pașnic și patriotic.”

Aproximativ 54 de minute mai târziu, când Trump vorbea despre alegeri ca fiind „corupte”, el a spus despre alegătorii din ziua alegerilor: „Majoritatea oamenilor ar sta acolo la ora 9 seara și ar spune că vreau să vă mulțumesc foarte mult și ar pleca într-o altă viață, dar eu am spus că ceva este în neregulă aici, ceva este cu adevărat în neregulă, nu se poate să se fi întâmplat și luptăm”.

Discursul lui Trump a fost distorsionat: „Luptăm ca naiba, iar dacă voi nu luptați ca naiba, nu veți mai avea o țară”

Consilierul BBC care a scris raportul a comparat încălcările „șocante” ale imparțialității cu scandalul „Crowngate” din 2007 – când imaginile cu regretata regină Elisabeta a II-a au fost editate pentru a părea că părăsește o ședință foto – ceea ce a dus la demisia controlorului BBC One.

Raportul despre părtinirea BBC a fost scris de Michael Prescott, care a petrecut trei ani ca și consilier extern independent al Comitetului pentru Orientări și Standarde Editoriale (EGSC) al postului de radio, înainte de a părăsi funcția în iunie.

Prescott, un fost jurnalist care a lucrat în mai multe roluri de consiliere corporativă, a declarat într-o scrisoare de intenție trimisă împreună cu dosarul său, care circulă acum la Whitehall și a fost văzut de The Telegraph, că a fost determinat să acționeze din cauza „disperării sale față de inacțiunea conducerii BBC atunci când apar probleme”.

El a trimis dosarul Consiliului de Administrație al BBC, deoarece avertismentele repetate adresate EGSC au fost „respinse sau ignorate”.

Prescott a scris în scrisoare: „Am plecat [din rolul de consilier] cu îngrijorări profunde și nerezolvate cu privire la BBC… părerea mea este că conducerea nu a reușit în mod repetat să implementeze măsuri pentru a rezolva problemele evidențiate și, în multe cazuri, pur și simplu a refuzat să recunoască existența unei probleme”.

Impasibili la denaturarea conținutului editorial

El i-a criticat în special pe Jonathan Munro, controlorul senior de conținut al BBC, și pe Deborah Turness, directorul executiv al BBC News.

Prescott a spus: „Am fost surprins de cât de defensive au fost Deborah și Jonathan în special ori de câte ori au fost ridicate probleme. Planurile de acțiune ferme și transparente pentru a preveni reapariția problemelor sunt insuficiente – și astfel, după cum puteți vedea, erorile se repetă iar și iar”.

Emisiunea specială Panorama, cu o durată de o oră, intitulată Trump: O a doua șansă?, a fost difuzată pe 28 octombrie anul trecut.

Prescott, unul dintre cei doi consilieri editoriali independenți care făceau parte din Comitetul pentru Ghiduri și Standarde Editoriale al BBC la acea vreme, a urmărit programul și a fost impresionat de „poziția sa distinct anti-Trump”, cu 10 critici ai lui Trump împotriva unui singur susținător.

El a spus că a fost „șocat” să descopere că nu exista un program similar care să examineze dosarul Kamalei Harris, rivala prezidențială a lui Trump.

Prescott și-a exprimat îngrijorarea la EGSC, iar David Grossman, consilierul editorial principal al comitetului, a fost rugat să revizuiască programul.

Grossman „a evidențiat îngrijorări alarmante cu privire la modul în care Panorama a editat discursul lui Trump adresat susținătorilor săi” pe 6 ianuarie 2021.

S-a creat impresia că Trump a spus ceva ce nu spusese

Prescott a scris: „Examinând acuzația conform căreia Trump i-a incitat pe protestatari să ia cu asalt Capitoliul, s-a dovedit că Panorama a îmbinat două clipuri din părți separate ale discursului său. Acest lucru a creat impresia că Trump a spus ceva ce nu a spus și, procedând astfel, a indus în eroare telespectatorii.” Nu a existat nicio ștergere a ecranului sau legendă peste filmare pentru a semnala telespectatorilor că aceasta a fost editată sau că era în afara secvenței!”.

Prescott a precizat în raportul său: „A fost complet înșelător să editezi clipul în modul în care a fost difuzat de Panorama. Faptul că [Trump] nu i-a îndemnat explicit pe susținători să coboare și să lupte pe Capitoliu a fost unul dintre motivele pentru care nu au existat acuzații federale pentru incitare la revoltă”.

Filmele au inclus, de asemenea, o înregistrare audio a unui dispecer de poliție care avertiza asupra „trei sute de Băieți Mândri” care se îndreptau spre sediul guvernului SUA.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că o examinare BBC Newsnight a comportamentului Băieților Mândri care îl susțineau pe Trump, care a apărut în februarie 2021 și este încă disponibilă pe site-ul BBC, a afirmat că bărbații „mărșăluiau spre Capitoliu chiar înainte ca Donald Trump să vorbească la un miting”.

Filmele realizate în același timp cu filmările Panorama au fost temporizate la ora 10.58 în acea zi, cu o oră înainte de începerea discursului lui Trump.

Documentarul a fost produs și regizat intern de Matthew Hill, un realizator de documentare BBC, și editat de Karen Wightman, care este editorul Panorama din 2002. A rămas pe iPlayer timp de un an după difuzare, înainte de a fi eliminat, în conformitate cu politica BBC.

Managerii BBC au fost alertați cu privire la problemele legate de programul Panorama de către Prescott, care a spus în scrisoarea sa: „Dacă jurnaliștilor BBC li se va permite să editeze videoclipuri pentru a-i face pe oameni să «spună» lucruri pe care nu le-au spus niciodată, atunci ce valoare au directivele corporației, de ce ar trebui să se aibă încredere în BBC și unde se va termina totul?”

„Și totuși, confruntat cu constatările lui David [Grossman], Executivul a refuzat să accepte că a existat o încălcare a standardelor și a insistat asupra apărării Panorama”.

Potrivit lui Prescott, la o reuniune a EGSC din 12 mai anul acesta, Munro a declarat: „Nu a existat nicio încercare de a induce în eroare publicul cu privire la conținutul sau natura discursului lui Trump înainte de revolta de la Capitoliu. Este o practică normală editarea discursurilor în clipuri scurte”.

Șefii BBC ar putea fi audiați în Parlamentul britanic

Prescott a argumentat în scrisoarea sa că „acest lucru contravine complet înțelegerii mele privind politica editorială a BBC privind editările înșelătoare” și a citat exemplul „Crowngate”. Cu acea ocazie, un trailer pentru un documentar regal fusese editat pentru a face să pară că regretata Regină părăsise o ședință foto „furioasă”, așa cum a declarat presei Peter Fincham, la acea vreme directorul BBC One, când, de fapt, clipurile din trailer erau dezechilibrate.

Întrebat de ce nu a existat un program suplimentar pentru documentarul despre Trump care să investigheze antecedentele Kamalei Harris, Munro a spus că nu este necesar „pentru o imparțialitate cuvenită să existe programe suplimentare”.

Turness a încercat, de asemenea, „să justifice videoclipul modificat și cronologia denaturată a zilei” citând o comisie a Congresului plină de democrați care a concluzionat că Trump a fost implicat într-o conspirație pentru a răsturna alegerile din 2020, pe care le-a pierdut în fața lui Joe Biden, dar Prescott a spus că acest lucru „nu este o justificare pentru editarea clipurilor video astfel încât un candidat la președinție să pară că spune ceva ce nu a spus niciodată”.

În timpul ședinței EGSC, „nici directorul general, nici președintele nu au făcut” „vreun comentariu despre atitudinea disprețuitoare a lui Jonathan față de descoperirile lui David sau despre apărarea lui Deborah a videoclipurilor editate”, a spus Prescott.

Prescott a fost atât de îngrijorat încât i-a trimis un e-mail președintelui BBC a doua zi, spunând: „Acesta este un precedent foarte, foarte periculos. Sper că veți fi de acord și veți lua măsuri pentru a vă asigura că această problemă potențial uriașă este eliminată din fașă”.

Nu a primit niciun răspuns de la Shah.

În septembrie, Prescott a scris fiecărui membru al Consiliului de Administrație al BBC pentru a-și exprima consternarea față de faptul că corporația a închis ochii la problema Panorama și la alte avertismente de părtinire din ultimii ani. De atunci, scrisoarea sa a ajuns la departamentele guvernamentale.

Deputații din opoziție ar putea să o solicite pe Nandy să lanseze o anchetă. Comisia pentru cultură, mass-media și sport a Parlamentului are puterea de a-i cita pe Davie, Shah și pe alții pentru a depune mărturie cu privire la aspectele ridicate în raport, dacă dorește să facă acest lucru.

Când a izbucnit scandalul „Crowngate”, BBC a comandat un raport despre această afacere de către Will Wyatt, un fost director executiv BBC, care a concluzionat că editarea trailerului de către o companie de producție externă a fost făcută „într-o manieră nepăsătoare”, deși nimeni nu a încercat în mod deliberat să o prezinte în mod denaturat pe regina de atunci. Cu toate acestea, Fincham a demisionat din cauza scandalului.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „Deși nu comentăm documentele scurse, atunci când BBC primește feedback, îl ia în serios și îl analizează cu atenție.

Michael Prescott este fost consilier al unui comitet al consiliului de administrație, unde sunt discutate și dezbătute în mod curent opinii și puncte de vedere diferite despre relatările noastre.”