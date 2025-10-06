„Am nudurile tale și totul pentru a-ți ruina viața”: Criminalii cibernetici care vizează adolescenții / Reportaj BBC

„Am nudurile tale și tot ce trebuie pentru a-ți ruina viața”. Acest mesaj înfricoșător a fost primit pe rețelele de socializare de adolescentul american Evan Boettler, de la o persoană pe care o crezuse a fi o tânără – de fapt, era un infractor cibernetic.

La doar 90 de minute după primirea primului mesaj, adolescentul de 16 ani și-a luat viața, relatează BBC într-un reportaj complex pornind de la acest caz.

Sextortion – extorcarea sexuală – este una dintre infracțiunile online cu cea mai rapidă creștere. Victimele – adesea adolescenți din SUA și Europa – sunt păcălite să trimită fotografii sau videoclipuri intime, pe care escrocii amenință că le vor transmite dacă nu sunt plătiți.

„Când, în sfârșit, ne-au spus în seara aceea că a murit, nu a avut niciun sens. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva familiei noastre,” spune Kari, mama lui Evan’.

În casa din Missouri pe care o împarte cu tatăl lui Evan, Brad, ea îl descrie pe fiul lor ca pe un adolescent inteligent, amuzant, căruia îi plăcea să pescuiască, să facă sport și să vâneze.

Îmi povestesc cum, într-o după-amiază rece de la începutul lunii ianuarie 2024, Evan a fost contactat pe Snapchat de cineva pe care îl credea o fată pe nume JennyTee60. Dar ea nu era ceea ce părea. În câteva minute, „Jenny” l-a convins să împărtășească imagini explicite cu el și a început imediat să-l șantajeze fără milă.

Aproape doi ani mai târziu, durerea a fost crudă, iar căutarea lor de răspunsuri s-a lovit de frustrare. Platformele de social media precum Meta refuză să împărtășească informații fără un ordin judecătoresc – pe care familia nu îl are încă, în ciuda presiunilor făcute asupra FBI pentru a acționa. În anii care au trecut de la moartea lui Evan, forțele de ordine par să fi făcut puține progrese.

A existat, totuși, o urmă crucială – la un moment dat, escrocii i-au cerut lui Evan să se conecteze la Facebook, iar când au folosit-o, au lăsat în urmă o adresă IP.

Această amprentă digitală m-a condus în mai multe locații din Nigeria, cel mai frecvent în cel mai populat oraș al său, Lagos, unde speram să descopăr cine era responsabil.

Primile mele întâlniri m-au dus pe străzile lăturalnice pe care locuiesc mulți dintre escrocii orașului, cunoscuți sub numele de „Yahoo Boys” – numit după adresa de e-mail pe care o foloseau pentru a organiza escrocherii online la începutul anilor 2000.

Acești tineri, adesea în vârstă de 20 de ani, locuiesc în zone sărace, dar visează la mașini rapide și bani repede.

Atunci l-am întâlnit pe Ola’. Mi-a expus mecanismul sextortion cu o ușurință de efect.

„Îți deschizi un cont de femeie folosind nume false de la generatoare false,” a spus el. „Este un site unde obții nume de persoane din țara pe care o dorești.”

Odată ce profilul este configurat, începe targetarea. Băieții de la celălalt capăt al ecranului devin doar nume de utilizator pentru escrocii care trimit mesaje la sute de oameni pe zi, în speranța că unul le va trimite bani.

Îi spun că acest lucru sună nemilos și ar putea ruina viața cuiva’. El răspunde: „Nu mă simt rău pentru că am nevoie de bani.”

Se pare că lui Ola îi era imposibil să creadă că un adolescent britanic sau american nu putea să plătească. În mintea lui, a fi născut în Occident însemna automat privilegiu.

Răspunsul său este la fel de tranșant atunci când este întrebat de ce îi viza: „Pentru că apetitul lor sexual este foarte ridicat, iar băieților tineri le este teamă ca pozele lor să nu fie făcute publice grupurilor lor de clasă, părinților și prietenilor lor.”

Ola a lucrat singură, dar alte cazuri arată cum sextortion în Lagos a evoluat în operațiuni în rețea mai organizate – bande conduse cu lideri, ierarhii și resurse comune, concepute pentru a maximiza profitul.

Pistele m-au dus în cele din urmă pe cursurile de apă din Makoko, unul dintre cele mai sărace cartiere ale orașului, unde casele de lemn echilibrate pe stâlpi se ridică pe marginea lagunei Lagos.

Pentru a filma acolo, a trebuit mai întâi să cerem permisiunea șefului comunității și am fost ghidați de o echipă locală de reparatori care știau cum să navigheze prin labirintul de căi navigabile.

Am fost informat despre operațiuni cunoscute sub numele de „Hustle Kingdoms” – camere cu găști de tineri la telefon care organizau escrocherii. Acestea fuseseră rareori, dacă nu chiar niciodată, filmate. Dar, după multe negocieri, mi s-a permis accesul.

Acest Hustle Kingdom special era la etajul al doilea al unei clădiri joase. În interiorul camerei mici, o duzină de tineri stăteau cu laptopurile pe genunchi, toate telefoanele lor bâzâind cu mesaje de la potențiale ținte. Atmosfera era ca într-un call center – ei schimbau profiluri false, schimbau scenarii și își dădeau numele noilor victime.

Fiecare tânăr juca un rol, dar toți banii ajungeau la liderul lor, cunoscut sub numele de Ghost. Acolo, escrocii cu experiență își învățau ucenicii.

Momeala era banul rapid, dar sub bravada lor se ascundea ceva mai prădător – băieți de la vârsta adolescenței au fost pregătiți în mod eficient pentru infracțiuni.

Menorii „mai în vârstă” le fluturau povești de succes și statut social, în timp ce le impuneau datorii sau luau o parte din fiecare escrocherie, creând un ciclu din care este dificil să scape.

Văzându-i pe acești oameni la lucru, mi-am dat seama cât de departe erau de escrocii solitari. Erau organizați, eficienți și necruțători – un sistem conceput pentru a extrage cât mai mulți bani posibil.

S-ar putea ca escrocul lui Evan’ să fi făcut parte dintr-un Hustle Kingdom, sau a acționat singur? Liderul, Ghost, a spus că efectuau în principal escrocherii financiare, mai ales romane, nu sextortion, deoarece el era o persoană „temătoare de Dumnezeu”. El a spus că doar persoanele cu „inimă neagră” făceau asta. În acest Hustle Kingdom, sextortion era văzut ca fiind rușinos.

Acești escroci mi-au spus că o mulțime de băieți Yahoo făceau tranziția către ceea ce ei numeau „Yahoo Plus”. Aceasta implica vizitarea preoților locali pentru a binecuvânta escrocheriile și pentru a face vrăji despre care credeau că vor face victimele mai ascultătoare sau îi vor proteja pe escroci de a fi prinși.

Vindecătorii tradiționali fac parte de mult timp din cultura nigeriană, iar pentru unii dintre acești bărbați, apelul la ei era la fel de natural ca și cumpărarea unei noi cartele Sim.

L-am întâlnit pe Ade, un tânăr de 20 de ani care începuse recent să facă sextorting cu bărbați. A fost de acord să mă lase să-l urmez la un așa-numit cyber-spiritualist, un om despre care credea că-l poate ajuta să facă mai mulți bani. Sanctuarul era ascuns pe o stradă lăturalnică de la marginea orașului – o încăpere cu acoperișul jos, plină de figuri sculptate.

Un porumbel alb a fost adus afară și sacrificat, sângele său vărsându-se pe podea. Ade a fost rugat să mănânce o parte din ofrandă – un ritual despre care spiritistul spunea că îl va lega de bogăție și protecție. Când am întrebat cât de des se întâmplă acest lucru, vindecătorul mi-a spus că vede șase sau șapte Yahoo Boys pe zi. Pentru Ade, nu era o superstiție, ci o cheltuială de afaceri.

Ce m-a frapat cel mai mult a fost contrastul dintre vechi și nou. Într-un moment, priveam un tânăr de 20 de ani luând parte la un ritual înrădăcinat în credințe vechi de secole. În clipa următoare, mi se arătau instrumentele erei digitale.

Mai târziu, am descoperit, de asemenea, un escroc care folosea vrăjitoria secolului XXI – tehnologia deepfake cu o femeie pe care o angajase, Rachel, acționând ca față a escrocheriei. Mi-a arătat aplicația de pe laptopul său – un instrument profesional de schimbare a feței care l-a costat 3 500 de dolari (2 600 de lire sterline). A spus că a meritat pentru beneficiile obținute.

În SUA, rapoartele de sextortion către FBI au crescut de peste două ori în ultimii trei ani, ajungând la un maxim de 55.000 în 2024. În Regatul Unit, National Crime Agency primește 110 rapoarte în fiecare lună.

Companiile de social media spun că acționează, dar criticii lor susțin că ar putea interveni mai agresiv.

În Carolina de Sud, l-am întâlnit pe Brandon Guffey, un reprezentant de stat al cărui fiu Gavin și-a luat viața în 2022, după ce a fost vizat pe Instagram. Avea 17 ani.

Înainte de moartea fiului său, Brandon pregătise un proces împotriva Meta, susținând că firma nu a reușit să îl protejeze de prădători. Unul dintre conturile folosite pentru a-l șantaja a fost în cele din urmă eliminat, dar altele au rămas active. Pentru Brandon, acest detaliu a fost condamnabil.

Meta a declarat în 2024 că a eliminat 63.000 de conturi de sextortion legate de Nigeria într-o singură operațiune, inclusiv 2.500 care făceau parte dintr-o rețea coordonată care viza adolescenții occidentali.

Dar criticii susțin că aceste cifre nu fac decât să evidențieze amploarea problemei.

„L-au retras într-o singură zi pentru o cascadorie de PR în timp ce copiii sunt încă atacați?” întreabă Brandon, „sau, dacă l-au retras într-o singură zi, de ce nu au făcut nimic de atunci?”

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că sugestia că ar putea eradica sextortion dacă ar alege să o facă este „pur și simplu falsă”. Ei au spus că societatea a lucrat agresiv pentru a lupta împotriva acesteia prin întreruperea rețelelor de escroci și sprijinirea aplicării legii.

„Avem aproximativ 40.000 de oameni care lucrează la siguranță și securitate la nivel global, cu peste 30 de miliarde de dolari investite în acest domeniu în ultimul deceniu,” a declarat purtătorul de cuvânt,”inclusiv prin plasarea automată a adolescenților în cele mai stricte setări de mesaje și anunțându-i când discută cu cineva care poate fi într-o altă țară.”

Scepticismul părinților îndurerați se regăsește și în cadrul Meta. Arturo Bejar, un fost director de inginerie devenit denunțător, a declarat în fața Congresului SUA în 2023 că conducerea companiei a ignorat avertismentele repetate cu privire la pericolele cu care se confruntă copiii pe platformele sale.

El mi-a spus că sistemele concepute pentru a proteja utilizatorii tineri erau fundamental inadecvate.

”Ei continuă să demonstreze că nu vor să știe când copiii sunt în pericol, nu vor ca oamenii să știe când copiii sunt în pericol… pentru că nu vor să se ocupe de asta,” a spus el.

Meta a declarat că multe dintre măsurile sugerate de dl Bejar’ au fost deja puse în aplicare. Acesta a adăugat că a introdus conturi de adolescenți cu protecții încorporate pe Instagram anul trecut, ceea ce înseamnă că aceștia pot primi mesaje doar de la persoane cu care sunt deja conectați.

Purtătorul de cuvânt a spus că, atunci când ceva este raportat ca spam, compania va lua măsuri dacă nu respectă standardele comunității.

Referindu-se la cazul lui Evan Boettler, Snapchat a declarat că „cele mai sincere condoleanțe sunt cu familia Boettler”.

„Avem toleranță zero pentru sextortion pe Snapchat. Dacă descoperim această activitate, luăm măsuri rapide pentru a elimina contul și sprijinim eforturile de aplicare a legii pentru a ajuta la aducerea infractorilor în fața justiției.”

