Cancelarul Germaniei: Presupunem că Rusia se află în spatele incursiunilor dronelor / Toate efectuau zboruri de recunoaştere

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10.000 de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters, transmite News.ro.

El a adăugat că frecvenţa incursiunilor în spaţiul aerian european este fără precedent, chiar şi în comparaţie cu perioada Războiului Rece, dar niciuna dintre dronele observate până acum nu era înarmată. Toate efectuau zboruri de recunoaştere, a spus el.

„Presupunem că Rusia se află în spatele majorităţii acestor zboruri cu drone”, a spus Merz.