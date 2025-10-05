Cum sunt percepuți europenii pe alte continente și cum se văd între ei cei din Estul și cei din Vestul Europei (Parteneriat)

Într-o perioadă în care europenii își caută o identitate și o memorie comune, există încă percepții și preconcepții foarte diferite între Est și Vest. Iar imaginea europenilor în ochii celor din „restul lumii” se dovedește de multe ori departe de felul în care ne-ar plăcea să fim văzuți.

Prin urmare, devin legitime întrebările despre percepția despre europeni, pe care o au oameni de pe alte continente, despre unghiurile diferite ale europenismului sau despre cum ar putea arăta identitatea Europei viitorului. Partea bună este că există răspunsuri interesante. Iar locul unde pot fi aflate aceste răspunsuri poate părea inedit: în filmul documentar. Pentru că „filmul documentar este un mijloc de cunoaștere; nu doar că reflectă realitatea, ci o scoate la lumină și te ajută să o înțelegi”, așa cum spun organizatorii festivalului internațional de film documentar Astra Film din Sibiu.

Vă propunem patru filme documentare făcute în ultimul an, care participă în diferite secțiuni competiționale ale festivalului, în care se reflectă în mod original tematica identității europene.

Marele Tot (r. Aminatou Echard – Franța, 2025) – secțiunea competițională Voci emergente, este un eseu documentar poetic și autoreflexiv care pornește de la o idee simplă și de efect: regizoarea, fiică a unei antropoloage din Franța, revine în comunitatea africană unde își însoțise mama, în copilărie, în timpul unor cercetări științifice derulate în anii ’70. Foștii subiecți ai studiului realizat în urmă cu cinci decenii analizează cum au fost definiți atunci și cum îi vedeau (și îi ironizau), la rândul lor, pe europeni și pun toate acestea față în față cu percepțiile din prezent. Filmul combină arhive etnografice, performance-uri filmate de africani contemporani și fragmente de corespondență. Scrisori de pe strada Lupului (r. Arjun Talwar – Polonia, 2025) – secțiunea competițională Europa de Est, prezintă o perspectivă ironică și acidă asupra mentalităților din Polonia contemporană, reimaginată cu umor și tandrețe prin obiectivul unui cineast străin. Este vorba despre Arjun, un imigrant indian din Varșovia, care își filmează vecinii de pe o stradă din centrul orașului și le descoperă, treptat, poveștile printr-o succesiune de ipostaze și observații juxtapuse cu inteligență. , reflectând, în același timp, la propria lui apartenență. Reconfortant și multicolor, filmul oferă o perspectivă originală despre apartenență și acceptare. Cosmonauții adoră guma de mestecat (r. Aline Helmcke – Bulgaria, 2024) – secțiunea competițională DocShorts. Două tinere artiste din colțuri foarte diferite ale Europei (Germania și Bulgaria) își împărtășesc amintirile și percepțiile despre bătrânul continent, așa cum li s-au format în culturile din care provin. Utilizând scrisori, arhivă personală și animație, cele două explorează diferențele de mentalitate dintre Est și Vest și modul în care aceste diferențe le-au marcat viețile de până acum. Folosind o abordare originală, filmul (o reflecție despre identitate și memorie), prezintă și o perspectivă asupra viitorului Europei, așa cum și-l imaginează cele două protagoniste. Privirile lor (r. Nicolas Gourault – Franța, 2025) – secțiunea competițională DocShorts, este un film despre prețul uman plătit de lucrători digitali din lumea a treia pentru confortul digital al lumii moderne. Angajați online pentru a antrena inteligența artificială (etichetând imagini din Street View), protagoniștii dezvoltă strategii de adaptare la un sistem care îi exploatează și modul în care reușesc să-și păstreze respectul de sine.

Astra Film Festival se desfășoară în acest an la Sibiu, în perioada 17-26 octombrie. Sunt 9 zile în care pot fi vizionate peste 70 de filme documentare, majoritatea în premieră mondială, internațională, europeană sau națională. Cele mai multe vor concura în cinci secțiuni competiționale (România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și DocShorts, secțiunea adăugată în premieră anul acesta). După ce vor fi proiectate la Sibiu, o bună parte din aceste filme vor putea fi văzute și online, de pe întreg teritoriul României. Detalii despre festival și bilete la filme, pe site-ul oficial (www.astrafilm.ro) și pe paginile social media ale festivalului.