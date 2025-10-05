Șeful DNA: ”Am primit doar 4 sesizări de la ANAF, tot anul. Mă așteptam la mult mai mult / Șeful ANAF Giurgiu învăța datornicii să-și mute sediul ca să le șteargă datoriile contra unor șpăgi de zeci de mii de euro” / Ce spune despre Nicușor Dan

Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă seară de Antena 3 că instituția a primit doar patru sesizări de la ANAF în ultimul an: ”Mă asteptam la mult mai mult”, a transmis Voineag.

Acesta a dat, între altele, exemplul fostului șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu pe care procurorii l-au trimis în judecată pentru trafic de influență.

Voineag a povestit cum Mihai Sebe îi învăța pe cei de la care ar fi luat șpagă cum să își schimbe sediul fiscal pentru ca apoi el să le poată șterge datoriile la stat.

”AJF Giurgiu reușea să facă șterse datorii de zeci de milioane de lei contra mite de zeci de mii de euro. Fiind șef avea un ascendent asupra unor funcționari. Se ocupau odată cu mutarea sediului reședinței fiscale din raza Giurgiu. Când se făcea translația sediului social al acelei companii reușeau să șteargă datoriile. Îi învăța să-și mute sediul ca să-și șteargă datoriile”, a declarat Marius Voineag.

Șeful DNA a fost întrebat și cum răspunde criticilor aduse de președintele Nicușor Dan care le-a reproșat lui Voineag și procurorului general Marius Florența că nu au activitate consistentă.

Dan spunea referitor la DNA că ”există zone de mare corupție care nu sunt atacate sau de evaziune fiscală”, dar și că ”DNA nu a mai anchetat mari cazuri de corupție de ani de zile”. Voineag a spus că spețele există dar nu a fost comunicate public suficient de bine:

”Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută (…) Mărturisesc că după perioada care a vizat inclusiv o campanie electorală de un an și jumătate, rezultatele noastre poate nu au fost comunicate suficient public. Am avut cazuri de mare consistență, nu doar cazuri cu conținut, care au fost muncite, dar și cazuri cu rezonanță publică: prim-vicepreședinți de partide mari, miniștri sau foști miniștri, secretari de stat ș.a. DNA s-a axat pe fapte și mai puțin pe persoane. Trebuie comunicate mai bine, gradual, de noi”, a mai declarat Voineag.

Șeful DNA a amintit și de rata achitărilor pe care DNA ar fi scăzut-o în ultima perioadă: ”Am reușit să reducem rata achitărilor de la 27% la 21%. Am încercat să arătăm că livrăm dosare de conținut și calitate, dosare care stau în picioare. Au fost multe critici inclusiv referitoare la rata mare de achitări”.

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, semnala, într-un interviu publicat de Context.ro în luna septembrie, același lucru referitor la lipsa de sesizări din partea ANAF.

Este inexplicabil cum autoritățile nu reușesc să identifice cazurile de mare corupție de la frontiera Uniunii Europene, marile spețe de fraudare a TVA, cu atât mai mult cu cât România traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic, cu un deficit record și o nevoie stringentă de colectare a taxelor la stat, spunea șefa EPPO, care a condus Parchetul General și Direcția Națională Anticorupție din România.

Explicația e simplă, spune tot Kovesi: Autorităților nu le pasă, deci nu identifică evaziunea cu TVA, sau nu vor să o raporteze parchetelor, cu atât mai puțin la EPPO, deci o identifică, dar nu anunță autoritățile competente.

În tot acest timp, în țara cu cea mai mare evaziune fiscală din UE, ANAF a făcut un „salt spectaculos” în raport cu EPPO, de 300%: de la zero sesizări în urmă cu câțiva ani, la 3-4 sesizări de curând. Citește interviul integral pe Context.ro.