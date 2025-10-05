SURSE Nicușor Dan eliberează din funcții 6 din 11 consilieri prezidențiali / Noile nominalizări vor fi făcute luni și intră în vigoare de la 1 noiembrie

Președintele Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent, conform surselor consultate de G4Media.

Cei cinci consilieri care ar urma să își păstreze funcțiile sunt Mihai Șomordolea (Departamentul Securității Naționale și secretarul CSAT), Radu Burnete (Departamentul Politici Economice şi Sociale), Simona Maftei (Cabinetul Președintelui), Delia Dinu (Departamentul Protocol) și Florin Vlădică (Departamentul Securității Naționale, directorul Oficiului Informații Integrate).

Președintele Dan ar urma să semneze decretele pentru demiterea consilierilor și să facă noile nominalizări luni, 6 octombrie. Noii consilieri își vor prelua mandatele începând de la 1 noiembrie.

Printre cei vizați de schimbări ar fi Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu, Lenuța Cobuz.

Conform informațiilor G4Media, diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan.

Numele fostului premier Ludovic Orban, care i-a susținut în campaniile prezidențiale din 2024-2025 pe Elena Lasconi, respectiv Nicușor Dan, este, de asemenea, vehiculat pentru un post de consilier prezidențial care ar putea fi numit tot săptămâna viitoare.

Un alt nume vehiculat pentru un post de consilier prezidențial este diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Un alt nume luat în calcul pentru funcția de consilier la Cotroceni este cel al lui Toader Paleologu, dar nu este clar încă dacă este dispus să renunțe la activitatea profesională din prezent și la cursurile pe care le susține.