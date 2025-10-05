G4Media.ro
Cosmin Soare Filatov, vehiculat ca viitor consilier al lui Nicușor Dan, apare…

sursa foto: LinkedIn / Cosmin Soare Filatov

Cosmin Soare Filatov, vehiculat ca viitor consilier al lui Nicușor Dan, apare pe site-ul BEC ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la prezidențialele din 2024 / Filatov are doctorat în Dreptul patrimoniului cultural, la Universitatea din Lille

Cosmin Alexandru Soare-Filatov, despre care G4Media a arătat sâmbătă că este vehiculat ca fiind unul din viitorii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan, apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024.

  • Cosmin Alexandru Soare-Filatov nu a putut fi contactat telefonic și nu a răspuns mesajelor reporterului G4Media pentru un punct de vedere. 

De precizat și că Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general al lui Nicușor Dan. Cosmin Filatov a intrat în Baroul București în 15 ianuarie 2013, conform site-ului instituției. 

Conform profilului de LinkedIn, Filatov a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea București (2008-2012), master în Drept privat la aceeași universitate (2012-2013), a urmat doctorat în Drept, în domeniul Patrimoniu cultural la Universitatea București (2017-2020), apoi doctorat în același domeniu la Universitatea din Lille (2019-2021).

Filatov a publicat mai multe articole de specialitate și a susținut comunicări științifice despre nevoia unui cod al patrimoniului, despre codificarea legislației în materie administrativă, dar și despre surse de energie regenerabilă și considerații privind abordarea culturilor energetice la nivel național în context european sau despre codificarea urbanismului. Mai multe detalii aici. 

știre în curs de actualizare 

 

