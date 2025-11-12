G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sorin Costreie va fi numit consilier prezidențial pe Educație, a anunțat președintele…

Foto: Facebook.com – Universitatea din București

Sorin Costreie va fi numit consilier prezidențial pe Educație, a anunțat președintele Nicușor Dan

Articole12 Noi • 509 vizualizări 0 comentarii

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 12 noiembrie, într-o conferință de presă, că profesorul universitar Sorin Costreie va fi numit „probabil săptămâna aceasta” în poziția de consilier prezidențial pe Educație, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Redăm declarația președintelui Dan pe această temă:

Reporter: Aș vrea să vă întreb când veți chema sindicatele [din Educație] la discuții și, totodată, când veți numi un consilier pe acest domeniu, care pare cumva uitat întotdeauna?

Nicușor Dan: Da, aveți dreptate, am zis două luni, au trecut două luni, n-am făcut ce am zis că voi face. Consilier probabil că săptămâna asta vom numi, prin decret, pentru educație. Domnul Costreie va fi. Și imediat ce domnia sa va fi numit consilier pentru educație, va contacta sindicatele, va contacta ministerul, va cere de la fiecare dintre aceste două părți date relevante, de exemplu, cu cât s-a redus numărul de oameni care făceau plata cu ora, cât din profesori nu acoperă exact disciplina pentru care ei sunt… în fine, toate datele pe care sindicatele sau ministerul le consideră relevante. Și vom avea o discuție cu datele pe masă ca să vedem unde suntem.

Citește pe Edupedu.ro cine este Sorin Costreie, anunțat de Nicușor Dan drept viitor consilier prezidențial pe Educație

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Anul școlar 2025-2026 a început sub auspicii extrem de proaste, spune fostul ministru al Educației Mircea Miclea: O să intrăm într-o criză masivă de profesori

Articole11 Noi • 284 vizualizări
0 comentarii

Slovacia integrează inteligența artificială în școală printr-un plan de formare pentru elevi, sprijin pentru profesori și susținere a inovației în educație

Articole3 Noi • 507 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Discursul ministrului Daniel David la UNESCO, rescris în versiunea oficială publicată pe site-ul Ministerului Educației

Articole3 Noi • 8.588 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.