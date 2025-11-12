Sorin Costreie va fi numit consilier prezidențial pe Educație, a anunțat președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 12 noiembrie, într-o conferință de presă, că profesorul universitar Sorin Costreie va fi numit „probabil săptămâna aceasta” în poziția de consilier prezidențial pe Educație, scrie Edupedu.ro.

Redăm declarația președintelui Dan pe această temă:

Reporter: „Aș vrea să vă întreb când veți chema sindicatele [din Educație] la discuții și, totodată, când veți numi un consilier pe acest domeniu, care pare cumva uitat întotdeauna?

Nicușor Dan: Da, aveți dreptate, am zis două luni, au trecut două luni, n-am făcut ce am zis că voi face. Consilier probabil că săptămâna asta vom numi, prin decret, pentru educație. Domnul Costreie va fi. Și imediat ce domnia sa va fi numit consilier pentru educație, va contacta sindicatele, va contacta ministerul, va cere de la fiecare dintre aceste două părți date relevante, de exemplu, cu cât s-a redus numărul de oameni care făceau plata cu ora, cât din profesori nu acoperă exact disciplina pentru care ei sunt… în fine, toate datele pe care sindicatele sau ministerul le consideră relevante. Și vom avea o discuție cu datele pe masă ca să vedem unde suntem.

